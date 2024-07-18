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        Haberler Magazin Yağmur Tanrısevsin'in tatilde telefon trafiği - Magazin haberleri

        Yağmur Tanrısevsin'in tatilde telefon trafiği

        Bodrum Güvercinlik'te tatil yapan Yağmur Tanrısevsin, konakladığı otelin plajında gün boyunca telefonla konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 11:07 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:07
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yağmur Tanrısevsin, tatil yapmak için Bodrum Güvercinlik'e gitti.

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          Konakladığı otelin plajında görüntülenen 33 yaşındaki oyuncunun, beyaz eteğinin üzerine mavi renkli bir bikini giymeyi tercih ettiği görüldü.

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          Denize girmeyen Yağmur Tanrısevsin, günü telefon görüşmeleriyle geçirdi.

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