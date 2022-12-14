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Yağmur Tanrısevsin'den Hande Erçel açıklaması: Görsem 'Merhaba' derdim - Magazin haberleri

Yağmur Tanrısevsin'den Hande Erçel açıklaması: Görsem 'Merhaba' derdim

Hande Erçel, Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Aynı anda, şimdilerde hem Erçel'in hem de kendisinin eski sevgilisi olan Kerem Bürsin ile yeniden aşk yaşamaya başladığı ileri sürülen Yağmur Tanrısevsin de yolun karşısındaydı. Birbirini fark etmeyen ikiliden Erçel, okula geri dönmesiyle ve yeğeni Mavi'nin sağlık durumuyla ilgili konuşurken, Tanrısevsin ise meslektaşı ile küs olduğu iddiaları karşısında dikkat çeken bir cevap verdi

Giriş: 14.12.2022 - 12:46 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Etiler’deki bir mekan çıkışında görüntülenen Hande Erçel, eski sevgilisi Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddia edilen Yağmur Tanrısevsin’le aynı dakika içerisinde karşılıklı kaldırımlarda olsa da ikili, birbirlerini fark etmedi.

  • "KESİNLEŞEN BİR ŞEY YOK"

    Hande Erçel, güzel bir toplantı yaptık dese de "Kesinleşen bir şey yok, söyleyemiyorum. Güzel şeyler olacak” açıklamasını yaptı. Amerika eğitiminin işlerden dolayı ertelendiğini belirten oyuncu, "Seneye falan artık" diye konuştu.

    Yeğeni Mavi’nin rahatsızlığıyla alakalı ise Erçel, "Çok şükür iyi gidiyor" demekle yetindi.

  • "YOĞUN BİR TEMPOYA GİREYİM ARTIK"

    Ara verdiği Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'ne devam eden 29 yaşındaki oyuncu, "Okula tekrardan kayıt oldum, yeni dönemde okulluyum artık. Çok heyecanlıyım, yıllar sonra tekrar girdim içeriye; kalbim durmuyordu. Benim için çok kıymetli, bitirmek istiyordum içimde kalmıştı. İkinci sınıftan başlıyorum. Verdiğim, veremediğim derslerim falan var; o kısım biraz karışık" dedi.

    İş ve okul ile beraber yoğun çalışacağı hatırlatılan Erçel, "Çok oturdum, yeter artık gireyim yoğun bir tempoya” şeklinde konuştu.

  • Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki vahşet görüntülerle ilgili de konuşan Hande Erçel, "O konuda çok soft şeyler söyleyemeyeceğim. Ben her insanın içeride bir yerde vicdanı olduğunu düşünüyordum ama bu vicdansız insanlarla karşılaşıldığında her gün başka bir şoka giriyorum, gerçekten. Tüm insanoğlu olarak umarım bir gün hayvana, doğaya, nefes alan her şeye naiflikle yaklaşırız." ifadelerini kullandı.

  • "ÖYLE BİR DURUM YOK"

    Öte yandan Hande Erçel’in aracına bindiği sırada karşı kaldırımda yürüyen Yağmur Tanrısevsin'e, meslektaşının aracına bindiği hatırlatılıp, "Küsmüşsünüz, görseydiniz konuşur muydunuz?" diye soruldu.

    Güzel oyuncu, bunun karşısında; "Yok hayır hiç öyle bir şey yok. Öyle bir durum yok. Tanıyorum Hande'yi ve 'Merhaba' derdim" cevabını verdi.

    Tanrısevsin’in kentsel dönüşümün olacağı Karanfilköy’deki atölyesi için inşaat şirketiyle toplantı yaptığı öğrenildi.

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