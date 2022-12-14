"YOĞUN BİR TEMPOYA GİREYİM ARTIK"

Ara verdiği Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'ne devam eden 29 yaşındaki oyuncu, "Okula tekrardan kayıt oldum, yeni dönemde okulluyum artık. Çok heyecanlıyım, yıllar sonra tekrar girdim içeriye; kalbim durmuyordu. Benim için çok kıymetli, bitirmek istiyordum içimde kalmıştı. İkinci sınıftan başlıyorum. Verdiğim, veremediğim derslerim falan var; o kısım biraz karışık" dedi.

İş ve okul ile beraber yoğun çalışacağı hatırlatılan Erçel, "Çok oturdum, yeter artık gireyim yoğun bir tempoya” şeklinde konuştu.