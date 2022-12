Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki vahşet görüntülerle ilgili de konuşan Hande Erçel, "O konuda çok soft şeyler söyleyemeyeceğim. Ben her insanın içeride bir yerde vicdanı olduğunu düşünüyordum ama bu vicdansız insanlarla karşılaşıldığında her gün başka bir şoka giriyorum, gerçekten. Tüm insanoğlu olarak umarım bir gün hayvana, doğaya, nefes alan her şeye naiflikle yaklaşırız." ifadelerini kullandı.