"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Nişantaşı'nda görüntülenen Sarıoğlu, konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Sabri Sarıoğlu, "Ben böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum. Öyle de bir şey yok. Şu an eşimle buluşacağım zaten" ifadelerini kullanmıştı.