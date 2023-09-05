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        Haberler Gündem İstanbul Beklenen yağmur İstanbul'a indi, sağanak yağış İstanbul'un Arnavutköy ve Çatalca bölgesinde etkili oldu - Son dakika hava durumu haberleri

        İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor

        Beklenen sağanak yağış İstanbul Havalimanı'nın da bulunduğu Arnavutköy Çatalca bölgesinde etkili oluyor. Sağanak yağış nedeniyle bazı uçak seferlerinde gecikme meydana geldi. Arnavutköy ve Başakşehir'de yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul Valisi Davut Gül, kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 22:17 Güncelleme: 05.09.2023 - 22:17
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        Yağmur İstanbul'a indi
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        Diğer kentleri etkisi altına alan yağışlar İstanbul'a da geldi.

        Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

        Fotoğraf: Haberturk.com
        Fotoğraf: Haberturk.com

        İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken, araçlar zorlukla hareket ediyor. Bazı uçak seferlerinde de gecikme meydana geldi.

        Fotoğraf: Haberturk.com
        Fotoğraf: Haberturk.com
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        Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.

        Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

        Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde yağış nedeniyle içeridekilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerliyor.

        VALİ GÜL VATANDAŞLARI UYARDI

        İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağış olduğunu belirterek, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

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        #HABER
        #istanbul
        #hava durumu
        Haberi Hazırlayan: Hakan Altıntaş
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