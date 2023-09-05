Beklenen yağmur İstanbul'a indi, sağanak yağış İstanbul'un Arnavutköy ve Çatalca bölgesinde etkili oldu - Son dakika hava durumu haberleri

Beklenen yağmur İstanbul'a indi, sağanak yağış İstanbul'un Arnavutköy ve Çatalca bölgesinde etkili oldu - Son dakika hava durumu haberleri

REKLAM advertisement1

Diğer kentleri etkisi altına alan yağışlar İstanbul'a da geldi.

Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Fotoğraf: Haberturk.com İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken, araçlar zorlukla hareket ediyor. Bazı uçak seferlerinde de gecikme meydana geldi. Fotoğraf: Haberturk.com REKLAM

Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi. Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde yağış nedeniyle içeridekilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerliyor.

VALİ GÜL VATANDAŞLARI UYARDI İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağış olduğunu belirterek, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul’umuzun farklı semtlerinde kuvvetli yağış yağmaktadır.



Sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederim. — Davut GÜL (@gul_davut) September 5, 2023

ÖNERİLEN VİDEO