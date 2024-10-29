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        Heyelan bölgesinde yağmur dindi, çalışma yeniden başladı

        Rize'de heyelanlı bölgede şiddetli yağmurdan dolayı ara verilen çalışmalar yeniden başladı. Derecik Muhtarı Ramazan Küçüksarı, yağmurun yerini güneşli hava durumuna bırakmasıyla avantaj yakaladıklarını belirterek, "Yukarıdan kopmalar şimdilik durmuş durumda. Havalar da açık. Kısa sürede yaralarımızı saracağız inşallah. Köyün sakinlerinden Sadık Çelik ise "Geldim buraya şaşırdım. Böyle bir böyle bir şey hayatımızda görmedik" diye konuştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 11:57 Güncelleme: 29.10.2024 - 11:57
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        Yağmur dindi, çalışma yeniden başladı
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        Rize'nin Çayeli İlçesi'ne bağlı Büyükköy Beldesi Derecik köyünde 21 Ekim Pazartesi günü meydana gelen heyelanda yamaçta olan 2'şer katlı 2 bina balçık içerisinde kaybolmuş, yamaçtan kopan toprak ise dere yatağını kapatmıştı.

        Kapanan dere yatağı ise köyde derinliği 10 metreyi aşan bir göl oluşturdu. Heyelanın olduğu günden bugüne dere yatağında süren temizlik çalışmaları şiddetli sağanak yağmurun devam etmesi nedeniyle heyelan riski altında ilerliyordu.

        Yağmurun son bulup yerini güneşe bırakmasıyla bölgedeki çalışmalar hız kazandı. Heyelan riskinin minimuma indiği bölgede ekipler iş makinesi ile dere yatağından aldığı toprağı kamyonlarla Çayeli Belediyesi'nin gösterdiği alana taşıma işlemini oldukça hızlandırdı.

        Derecik Muhtarı Ramazan Küçüksarı, "Çalışmalar çok güzel. İlk günden beri devam ediyor. Dün yağmur olduğundan dolayı ara vermiştik. Yukarıdan kopmalar şimdilik durmuş durumda. Havalar da açık. Kısa sürede yaralarımızı saracağız inşallah. Havalar açmasıyla büyük bir avantaj yakaladık. Şimdi bu avantajı iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Burada çalışan makine sayısı da çoğaldı. DSİ'de buraya ekstra olarak beş araba araç gönderecek. Çalışmalar bugün çok hızlı şekilde devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık olarak 600 civarında kamyon hafriyat alındı buradan. Ama tahmini olarak 2 bin 500, 3 bin kamyon civarında da şu an burada moloz bulunuyor. Devletimiz ayaktadır, sürekli bizlere takviye yapıyor. İyi şekilde çalışıyoruz. Operatör arkadaşlara, DSİ'ye, Özel İdare'ye, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

        Heyelanlı köyün sakinlerinden Sadık Çelik ise yollarının heyelanda koptuğuna değinerek yeni yolun nasıl yapılacağı konusunda endişe taşıdıklarını dile getirdi. Çelik, "Çok aşırı derecede bir toprak yığını geldi aşağıya. Devletimizden Allah razı olsun. Gerçekten hummalı bir çalışma var burada. Çok büyük bir heyelan oldu. Defa köyümüze böyle bir heyelan oldu. Geldim buraya şaşırdım. Böyle bir böyle bir şey hayatımızda görmedik. Orada bir tahta ev var. Dayımın evi orası. Orada mahallede bağlantı yolu var. Şimdi muhtarımla da görüştüm. Allah razı olsun. Muhtar sabahtan akşama kadar burada. Orada şimdi nasıl bir yol yapılabilir? Yapılır mı? Orada bir endişemiz var" şekline konuştu.

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