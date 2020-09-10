Yağlı ciltler hormonların dengesizliğinden ve fazla çalışmasından ileri gelen yağ salgısının (sebum) artması nedeni ile ortaya çıkar. Sivilce, siyah nokta ve akne yağlı ciltlerde daha fazla görülmektedir. Yağlı ciltler bu dezavantajlarının yanı sıra cildin geç kırışması gibi avantaja sahiptir. Yağlı ciltlerin kozmetik ürünlerle yağ dengesinin sağlanmasının yanında ayrıca doğal yollarla uygulanabilecek alternatif maske tarifleri de vardır.

Yağlı ciltler için alkol içeren ürünler ile cilt temizliği yapılmamalıdır. Yağ içermeyen nemlendirici kremler kullanmak gereklidir.

Elma Sirkesi Maskesi

5 çorba kaşığı maden suyu ile 1 çay kaşığı elma sirkesini karıştırın. Pamukla yüzünüzün her yerine uygulayın. 5 dakika sonra ılık suyla yıkayın. Ciltte yağ dengesini sağlar.

Domates Maskesi

1 tatlı kaşığı kil ile bir tatlı kaşığı domates suyunu karıştırın ve yüzünüze uygulayın. Kilin kuruması halinde hemen yıkamalısınız; fazla bekletmek kızarıklığa neden olur.

Bal maskesi

1 çorba kaşığı bal ve yoğurt karıştırılır yüze sürülür 15 dakika bekleyerek yıkanız. Bal cildin sıkılaşmasını ve canlılığını sağlar.

Yağ Dengeleyen Maske

2 çay bardağı buğday kepeği

1 çay bardağı yulaf unu

Su

Buğday ve yulaf unu içerisine macun kıvamına yetecek kadar su eklenir ve kıvama getirilir. Yüze uygulanır.15 dakika bekletilerek ılık suyla yıkanır. Ciltteki fazla yağı alarak cildin parlamasını önler.

Mısır Nişastası Maskesi

1 yemek kaşığı mısır nişastası ile koyu kıvamda olacak şeklide su ilave edin ve bu maskeyi yüzünüze uygulayın. 10 dakika bekletin ve ılık su ile yıkayın.