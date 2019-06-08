08 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şanlıurfa'da mayıs ayı ortalarına kadar etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Antep fıstığında rekoltenin düşük olması bekleniyor.
Yüksek getirisi dolayısıyla son dönemlerde üreticinin rağbet gösterdiği Antep fıstığı, başta Gaziantep ve Şanlıurfa olmak üzere Güneydoğu'da birçok kentte yetiştiriliyor.
Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl bölgeye ortalamanın çok üzerinde yağış düştüğünü söyledi.
Yağışların verimi artırdığını ancak bazı olumsuz durumları da ortaya çıkardığını aktaran Öztürkmen, "Aşırı yağışlar Antep fıstığında tozlaşmayı azalttı. Erkek ağacın yaptığı tozlaşma ile dişilerin daha verimli, kaliteli meyve vermesi sağlanıyor. Yağışlar nedeniyle tozlaşma sorunu yaşandı. Önümüzdeki günlerde havanın ısınmasıyla gerekli tozlaşmanın sağlanacağını umuyorum." dedi.
Öztürkmen, yağışın fıstık ağacında çeşitli hastalıkları da ortaya çıkardığını belirtti.
Üreticilerin, bahçelerine yapacağı bakımın verimi doğrudan etkilediğine dikkati çeken Öztürkmen, "Çiftçilerimiz bahçelerine çok dikkat etsinler, özellikle pas hastalığına karşı mutlaka ilaçlama yapsınlar. Aksi takdirde fıstık ağacı çok hassas bir bitki, verimi düşer" diye konuştu.
- "Rekolte yüzde 30 düşebilir"
Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu da Antep fıstığının Türkiye ve Şanlıurfa için önemli bir tarım ürünü olduğunu ifade etti.
Uzun süren ve etkili olan yağışların bazı bitkilerin aksine fıstıkta olumsuzluklar ortaya çıkardığını kaydeden Eyyüpoğlu, şöyle konuştu:
"Bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle Şanlıurfa'da birçok bölgede fıstıkta dökülme yaşandı. Bundan dolayı ne yazık ki rekoltenin geçen yıla oranla yüzde 30 daha düşük olabileceğini tahmin ediyoruz. Şanlıurfa ve Türkiye için çok önemli ve stratejik bir ürün olan fıstık elbette üreticisini memnun edecektir ancak 2019 verimi düşük bekleniyor. Bu durum piyasaları da vatandaşı da etkileyecektir. Bu yüzden fıstık üreticisi de desteklenmeli."
Üreticilerden Mehmet Beyazaslan ise geçen yıl iyi verim ve gelir elde ettikleri fıstıkta bu yıl istenilen verimin görünmediğini ifade etti.
Beyazaslan, gelecek ayın ortalarından itibaren fıstık hasadına başlayacaklarını kaydetti.
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