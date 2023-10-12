Yabancının borsaya gelmesi için gerekli 2 şart ne? - İş-Yaşam Haberleri

Yabancının borsaya gelmesi için gerekli 2 şart ne? - İş-Yaşam Haberleri

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Borsada Yatırım Programı'nın bu haftaki konuğu Katılım Emeklilik Varlık Yönetim Direktörü Fatih Bozkurt oluyor. Borsada yükseliş trendinin sürmesi için gerekli olan gelişmelerin neler olacağını ortaya koyan Bozkurt, yerli yatırımcı ilgisinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için gerekenleri de sıralıyor.

Yabancı yatırımcının borsaya geri gelmesi için şart olan koşulların neler olduğunu açıklayan Fatih Bozkurt, yerli yatırımcının davranışlarını da yorumluyor.

YABANCI GELİRSE ENDEKS NE OLUR?

Bozkurt, Borsa İstanbul’da seçim sonrası yükselişi ve nedenlerini yorumlayarak yükseliş trendi ne kadar süreceğine dair tahminlerini aktarırken endeksin önündeki risklere de dikkat çekiyor. Yerli yatırımcının yatırımlarının endeksi yeteri derecede yukarı taşıyıp taşıyamayacağının tartışıldığı programda yabancıların yatırım yapmaya başlamışı halinde endeks düzeyinin ne olacağına dair görüşler de aktarılıyor.

Yükselen faiz oranlarının borsayı olumsuz etkileme seviyesinin ne olabileceğine dair açıklamalarda bulunan Bozkurt, halka arzla birlikte gördüğü ilgi ile yükselen hisseleri de değerlendirerek rasyonel fiyatlama için ne yapılması gerektiğini anlatıyor.

BES FONLARI BAŞARILI MI?

İsrail-Hamas gerilimi başta olmak üzere bir çok risk barındıran bir ortamda rasyonel bir portföy oluşturmanın püf noktalarının ne olacağına yönelik görüşlerini aktaran Bozkurt, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarının performansını da masaya yatırarak vatandaşın BES fonu seçerken doğru tercih yapıp yapmadığını da sorguluyor.