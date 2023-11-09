Yabancının borsaya dönmesi için beklediği gelişme ne?

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Gerz faiz ve döviz piyasalarındaki gelişmelerin borsaya etkisini ele alırken özellikle enflasyon göz önüne alındığında normalleştiği görülen faiz piyasalarının ardından dövizde beklenen benzer gelişmeler sonrası yabancı yatırımcıların endişelerinin giderilip giderilmeyeceğini değerlendirdi.

YENİ SORUN YARGI MI?

Borsa İstanbul’daki kararsız ve çok da umut vaat etmeyen seyrin nedenlerini açıklayan Gerz, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki polemiğin yeni bir sorun olarak sermaye piyasalarını etkilemeye devam edip etmeyeceğine yönelik soruları cevapladı. Yeni ekonomi politikası gereği yapılan faiz artışlarının kredi kısıtlaması ve büyümeyi aşağı çekecek olmasının şirketleri nasıl etkileyeceğini dile getiren Gerz, bunun borsada fiyatlamasının olup olmayacağına dair görüşlerini paylaştı.

Borsa şirketlerinin piyasa değerinin şu anda normal olup olmadığının masaya yatırıldığı programda endeksin düzeltme yapmasında pahalı hale gelmesinin etkisinin olup olmadığı değerlendirdi.

SIKILAŞMA DÖNEMİNDE HANGİ HİSSE ALINIR?

Gerz ayrıca parasal sıkılaşma ortamında hangi özelliklere sahip hisselerin tercih edilmesi gerektiği yönündeki yorumlarını aktarırken yatırımcıların bu ortamda hisse yatırımı yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini ve vurguladı. Programda bir yatırımcının portföyünde hangi varlıkların hangi oranda yer alması gerektiği de paylaşıldı.