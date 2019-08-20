20 AĞUSTOS 2019
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Yabancılara 7 ayda 24 bin 144 konut satıldı

Yabancılara 7 ayda 24 bin 144 konut satıldı, satışlar yüzde 64 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı konut satış verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları 2019 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.5 oranında azalarak 102 bin 236 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46.7 artarak 4.192 oldu. 2019 Ocak-Temmuz döneminde ise yabancıya satışlar yüzde 64 artışla 24.144'e ulaştı. Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 734 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 464 konut ile İran, 219 konut ile Kuveyt, 218 konut ile Suudi Arabistan ve 215 konut ile Rusya Federasyonu izledi. İşte yılın ilk ayında yabancıların en fazla konut aldığı 10 şehir.....Selim Karahan derledi

20.08.2019 - 11:12 | Güncelleme: HABERTURK.COMEMLAK

  • İSTANBUL

    2019 Ocak-Temmuz yabancıya satışlar (adet): 10.806

    2019 Temmuz ayı yabancıya satışlar (adet): 1.903

  • ANTALYA

    2019 Ocak-Temmuz yabancıya satışlar (adet): 4.857

    2019 Temmuz ayı yabancıya satışlar (adet): 764

  • ANKARA

    2019 Ocak-Temmuz yabancıya satışlar (adet): 1.360

    2019 Temmuz ayı yabancıya satışlar (adet): 521

  • BURSA

    2019 Ocak-Temmuz yabancıya satışlar (adet): 1.217

    2019 Temmuz ayı yabancıya satışlar (adet): 217

  • YALOVA

    2019 Ocak-Temmuz yabancıya satışlar (adet): 988

    2019 Temmuz ayı yabancıya satışlar (adet): 177

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