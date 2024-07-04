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        Haberler Ekonomi Borsa Yabancıdan Borsa İstanbul'da 227.8 milyon dolarlık hisse satışı - Borsa Haberleri

        Yabancıdan 227.8 milyon dolarlık hisse satışı

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 227,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:42 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:44
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        Yabancıdan 228 milyon dolarlık hisse satışı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Haziran haftasında net 227,8 milyon dolarlık hisse senedi, 679,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 4,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 21 Haziran itibarıyla 40 milyar 622 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 28 Haziran'da 39 milyar 759,4 milyon dolara geriledi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 11 milyar 132,3 milyon dolardan 10 milyar 500,3 milyon dolara, ÖST stokları da 396,8 milyon dolardan 388,9 milyon dolara indi.

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