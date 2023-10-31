Yabancı turistler Ayasofya'ya ücretli olarak girecek

REKLAM advertisement1

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm verileri ve Ayasofya Camii'nin restorasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy, Unesco’nun tavsiyesi üzerine 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçileceğini belirtirken, bu tarihten itibaren yabancı turistlerin Ayasofya'ya girişinin ücretli olacağını belirtti. Ersoy, giriş ücretinin henüz belirlenmediği ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapılacak düzenlemeyle ibadet edenler ve turistler için konforun artacağını belirtti. Restorasyon çalışmalarının başladığını kaydeden Bakan Ersoy, bu sırada Ayasofya Camii'nin kapatılmayacağını söyledi.

TURİZM GELİRİ 42 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ilk 9 ayına dair turizm verilerini paylaştı.

REKLAM

Turizm geliri ilk 9 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20.1 artışla 42 milyar dolara yükseldi. Yıl sonunda 55.6 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Ortalama kalış süresi ilk 9 ayda 9,5 gece oldu. Geçen seneye göre yüzde 6 azalış yaşandı.

Kişi başı gecelik harcamanın 2023'te geçen seneye göre yüzde 12.7 artışla 100 dolara ulaşması tahmin ediliyor. Bakan Ersoy, hedeflerinin bu rakamı 130 dolara çıkarmak olduğunu söyledi.

"2024 SONUNDA KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜN TAMAMI BAKANLIK DENETİMİNE GİRECEK"

Bakan Ersoy, konutlarda kısa süreli konaklamayla ilgili yasayı da değerlendirirken, "2024 sonunda konaklama sektörünün tamamı bakanlık denetimine girmiş olacak" diye konuştu.

MICHELIN REHBERİNE 4 YENİ YER EKLENECEK

İstanbul'un ardından İzmir, Urla, Çeşme ve Bodrum da Michelin Guide (Michelin Rehberi) kapsamına alınacak. Bu çalışmanın resmi duyurusunun 9 Kasım'da yapılacağı belirtildi.