        Yabancı hekimler, Türk doktorlarının geliştirdiği yöntemi yerinde izledi

        Türk cerrahların ön çapraz bağ ameliyatlarında kullanılmak üzere geliştirdiği "Kocabey Press Fit" tekniği hastalara daha hızlı iyileşme imkanı sağlarken, yurt dışından gelen hekimler de bu yöntemin uygulandığı ameliyatı yerinde izledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 09:29 Güncelleme: 20.09.2025 - 09:29
        Yabancı hekimler, Türk doktorlarının geliştirdiği yöntemi yerinde izledi
        Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Kocabey tarafından 3 yıl önce geliştirilen ve dünyada ön çapraz bağ ameliyatlarında tek seansta uygulanabilen yöntem olarak öne çıkan "Kocabey Press Fit tekniği", yurt dışındaki hekimlerin de ilgisini çekmeye başladı.

        Romanya ve Yunanistan'dan gelen hekimler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Prof. Dr. Kocabey ile Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Cemil Ertürk ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatı uygulamalı olarak takip etti.

        Prof. Dr. Kocabey, geliştirdiği tekniği 3 yıldır kullandığını ve yaklaşık 500 hastada uyguladıklarını söyledi.

        Yöntemde implant kullanılmadığını belirten Kocabey, böylece kanama ve ödem riskinin ortadan kalktığını ve hastanın çok az ağrı ile hızla iyileştiğini ifade etti.

        Kocabey, hastaların ameliyat sonrası erken dönemde rahat hareket edebildiğini anlatarak, "Hasta bir gün sonra dizini 90 dereceye kadar rahatlıkla bükebiliyor. Daha önce 'Bone Patellar tendon bone (BTB)' adı verilen ve uzun yıllar altın standart kabul edilen yöntemler vardı. Bizim yöntemimiz bu tekniklere göre daha hızlı iyileşme sağlıyor" diye konuştu.

        Geliştirdiği tekniği kendi soyadıyla literatüre kazandırdığını anlatan Kocabey, şöyle devam etti: "Bu yöntemi görmek ve deneyimlemek için yurt dışından doktorlar Türkiye'ye geliyor. Bugün Romanya ve Yunanistan'dan gelen hekimler tekniği inceledi. Önümüzdeki ay Polonya'da yapılacak toplantıda da Kocabey Press Fit tekniği sunulacak. Böylece Türkiye'de geliştirilen bir yöntemin dünyaya yayılmasının gururunu yaşayacağız."

        "DÜNYA LİTERATÜRÜNDE YAYINLANDI VE KABUL GÖRDÜ"

        Prof. Dr. Cemil Ertürk de yöntemin 3 yıl önce uygulanmaya başladığını, bu süreçte kendi kliniklerinde de başarılı şekilde kullanıldığını belirtti.

        Tekniğin, dünyada var olan iki temel yöntemin sorunlu yönlerini ortadan kaldırmak ve avantajlarını bir araya getirmek amacıyla geliştirildiğini dile getiren Ertürk, "Artık dünya literatüründe yayınlandı ve kabul gördü" dedi.

        Prof. Dr. Ertürk, Kocabey Press Fit tekniğinin Türkiye'de eğitim ve araştırma hastanelerinde tanıtıldığını aktararak, şunları kaydetti: "Şu anda farklı bir aşamaya geçiyoruz. Yurt dışından gelen meslektaşlarımız, ameliyatları yerinde izleyerek kafalarındaki soruları yöneltebiliyor ve uygulamayı objektif şekilde görme fırsatı buluyor. Onlara bu tekniği ameliyathane ortamında izleme imkanı sunduk. Amacımız bu yöntemin dünyada da yaygınlaşması."

