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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 yenerken Süper Lig tarihinde de bir ilk yaşandı. Bu müsabakada görevlendirilen İspanyol Mario Melero Lopez, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı VAR hakemi oldu.

İki takımın karşı karşıya geldiği maçta İspanyol hakem Mario Melero López ilk müdahaleyi yaptı.

24. dakikada orta sahadan rakiplerini geçerek ceza sahası çizgisi üzerine gelen Bassogog, ceza sahasına giren Sowe pas verdi.

Bu futbolcunun kaleci Nita'yı geçerek kaleye gönderdiği top filelerle buluştu.

VAR'ın müdahalesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.