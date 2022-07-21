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Yabancı gazeteciler, Van Gölü'ndeki mikrobiyalitleri görüntüledi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme festivaline katılan yabancı gazeteciler, Van Gölü'ne dalış yapıp dünyanın en büyük mikrobiyalitlerini kayıt altına aldı

21.07.2022 - 14:46 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Van Gölü'nü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin kente ilgisini artırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 16-23 Temmuz tarihlerinde düzenlenen '1'inci Van Denizi Yüzme Festivali' devam ediyor.

     

  • DHA'nın haberine göre Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın talebi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Almanya, Fransa, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan gelen 7 gazeteci de festivale katıldı.

     

  • Van Gölü'nü gezen gazeteciler, dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinin bulunduğu Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'ne de gitti. Van Diving Dalış Okulu desteğiyle dalış eğitmeni Serkan Ok ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın dalgıçlarıyla suya dalan gazeteciler, mikrobiyalitleri görüntüledi.

     

  • Kenti ve Van Gölü'nü çok beğendiğini söyleyen Kırgızistanlı gazeteci Erlan Aknazarov, "Van Gölü, suyu çok farklı ve deniz kadar büyük. Van'ın harika bir doğası ve coğrafyası var. Dalgıçlarla birlikte mikrobiyalitlere daldık. 

  • Mikrobiyalitlerin su altındaki görüntüleri çok etkileyiciydi. Benim için inanılmaz bir tecrübe oldu. Tüm dostlarımı buralara getirmek için büyük çaba sarf edeceğim" dedi.

     

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