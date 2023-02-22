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Yaban Mersini Kurusu Nasıl Tüketilir?

Tüketim yönünden yaban mersini kurusuyla diğer meyve kuruları arasında fark yoktur. Tıpkı diğer meyve kuruları gibi tüketilebilir. Yaban mersinini reçel ya da meyve suyu olarak da tüketebilirsiniz. Bunun yanında yaban mersini kurusundan çay da yapabilirsiniz.

Yaban Mersini Kurusu Neye İyi Gelir?

Yaban mersini kurusu pek çok hastalığa şifa kaynağı olmaktadır. İşte yaban mersini kurusunun başlıca faydaları:

Kan şekerini düzenler.

İdrar yolu enfeksiyonlarında etkilidir.

Doğal bir antibiyotik görevi görür.

Yüksek miktarda antosiyanin içerdiğinden dolayı göz sağlığını korur.

İçerdiği vitaminlerle beyin sağlığını korur, Alzheimer hastalığını önler.

Ağız ve diş sağlığını koruyucudur.

Regl dönemlerinin rahat geçmesini sağlar.

Depresyona iyi gelir.

Bağışıklığı güçlendirir, vücuda enerji verir.

Kalp sağlığını korur.

Yaban Mersini Çiğ Yenir Mi?

Temmuz ve eylül ayları arasında toplanan yaban mersini çiğ olarak da tüketilebilen bir besindir. Kısacası yaban mersini çiğ olarak, kurutularak, çay ya da reçel şeklinde tüketilebilir.

Yaban Mersini Çayı Nasıl Kullanılır?

Yaban mersini çayı yapmak için demlikte kaynayan suyun içine 2 yemek kaşığı kadar kuru yaban mersini eklememiz gerekir. 5 dakika kadar kaynamaya bıraktıktan sonra yaban mersini çayımız hazır olacaktır. Doğal bir antidepresan görevi gören bu çay hem kan şekerinizi düzenler hem de göz sağlığını korur. Yaban mersini çay sabah ve akşam 1 bardak olarak tüketilebilir. Düzenli kullanım gösterdiğiniz takdirde faydaları daha belirgin olacaktır.

Yaban Mersini Göz İçin Nasıl Kullanılır?

Göz sağlığı konusunda oldukça yararlı bir meyvedir. Gece körlüğü, miyop, göz yorgunluğu, göz kamaşması tarzı rahatsızlıklarda destekleyici tedavi olarak tüketilebilir. Yaban mersini gece görüşünü arttırıcı özelliğinden dolayı göz kamaşmasını giderir ve retinayı güçlendirir. Özellikle savaş pilotlarının gece görüşleri iyi olsun diye bolca yaban mersini tükettiği bilinmektedir. Yaban mersini kürü uygulayarak göz sağlığınızı koruyabilirsiniz. Bunun için yaban mersini çayını ya da yaban mersini suyunu düzenli olarak tüketmeniz gerekmektedir.

Gerçek Yaban Mersini Nasıl Anlaşılır?

Yaban mersinin tadı ayırt etme konusunda belirleyici bir rol oynar. Gerçek yaban mersini buruk bir tada sahiptir. Eğer elinizdeki yaban mersinin tadı buruk değilse o halde gerçek olmadığını anlayabilirsiniz. Gerçek yaban mersini şişkinliğe oldukça iyi gelmektedir. Yenildikten sonra azalması şöyle dursun şişkinliğiniz artıyorsa yediğiniz şey yaban mersini olmayabilir ya da yaban mersinine karşı alerjik bir semptom geliştiriyor olabilirsiniz. Sıklıkla ayı üzümüyle karıştırılan yaban mersinin rengi koy mordur. Ayı üzümünün rengi ise kırmızıdır. Bu nedenle ürünü satın alırken renklere dikkat etmelisiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk