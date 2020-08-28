İHA

Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyünde yaban keçisi yol kenarındaki inciri yerken görüntülendi.

İHA'nın haberine göre yaban keçisi kendisinin resminin çekildiğini fark edince adeta objektife poz verdi.

Ormanağzı mahallesi sakinleri yaban keçilerine gözleri gibi bakarken, kaçak avlanmalara asla izin vermiyorlar.

Mahalle sakinlerinin her biri milli parklar görevlileri gibi yaban keçilerini koruyorlar.

Yaban keçileri de çok rahatlıkla mahalledeki ev yakınlarına kadar gelebiliyorlar.