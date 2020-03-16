16 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi oyuncuları kimler? Ya İstiklal Ya Ölüm konusu nedir? Soruları diziseverler tarafından merak konusu oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi Atatürk’ün yeni Meclisi açma mücadelesi ve işgale karşı topyekûn karşı koyma iradesi konu alıyor. Dizinin yönetmenliğini Yasin Uslu, senaryosunu ise Funda Çetin üstleniyor. İşte Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ya İstiklal Ya Ölüm, İstanbul’un işgali ve Meclis-i Mebûsan’ın İstanbul’da dağıtılmasıyla Ankara’da yeniden açılması arasında geçen 6 kritik haftayı konu alıyor.
6 hafta boyunca mebusların canları pahasına, vatan aşkıyla gizli ve tehlikeli yollarla Ankara’ya ulaşma çabaları, Milli Mücadele hareketine İstanbul’dan silah taşıma gayretleri, Atatürk’ün yeni Meclisi açma mücadelesi ve işgale karşı topyekûn karşı koyma iradesi anlatılmakta.
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
İLKER KIZMAZ - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
BİRKAN SOKULLU - TOPKAPILI CAMBAZ
DOLUNAY SOYSERT - HALİDE EDİP ADIVAR
OSMAN SONANT - ALİ FUAT PAŞA
MEHMET ÖZGÜR - MEHMET AKİF ERSOY
RIZA KOCAOĞLU - İHSAN PERE
HİLME CEM İNTEPE - GARİP
MELİS SEZEN - NAZAN
UMUT KARADAĞ
USHAN ÇAKIR
ALTAN ERKEKLİ
SERKAN ERCAN
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin çekimleri İstanbul'da özel platolarda gerçekleşiyor.
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