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        Ya Çok Seversen oyuncuları kimler? Kanal D dizisi Ya Çok Seversen konusu nedir ve nerede çekiliyor?

        Kanal D'nin yeni dönem yapımlarından biri olan Ya Çok Seversen, ikinci yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Başrollerinde ünlü oyuncular Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yer ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 17:16
        • 1

          Yaz sezonuna başlamasının ardından yeni sezon dizileri ardı ardına izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Kanal D'nin Muğla'da çekilen yeni dizisi Ya Çok Seversen, bu akşam 2. yeni bölümüyle yayınlanacak. İşte, her Perşembe günü yayınlanacak dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...

        • 2

          YA ÇOK SEVERSEN KONUSU NEDİR?

          Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

        • 3

          YA ÇOK SEVERSEN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Ateş’in eve gelişi Leyla ve çocukları şoke eder. Ateş evdeyken Leyla’nın dadılık yalanını sürdürebilmesi tehlikeye girer. Üstelik ekip her yerde dolandırılan damadın ailesi tarafından aranmaktadır. Leyla’nın bu çiftlikten başka gidecek yeri yoktur. Çocuklara uyum sağlamaya çalışmaktadır. Gerçek dadının gelmesiyle zor anlar yaşar. Ateş için yıllar önce çıktığı eve geri dönmek zordur.

        • 4

          Yaşananlar yetmezmiş gibi avukatın imzalamayı zorunlu tuttuğu aile anayasasına göre kardeşleriyle beraber yaşamak zorundadır. Bunalan Ateş, evde kalabilmek için farklı bir yola sapar. Bu yoldan onu döndüren Leyla olur. Ateş sadece evde değil, şirkette de radikal kararlar almaktadır. Bu sırada ekipten Yakup, tüm ekibi tehlikeye sokacak bir adım atar fakat bunu herkesten gizler. Berit’in kaybolması mahkeme için delil toplayan Umut ve Füsun’un işine yarar. Ateş ve Leyla iyice köşeye sıkışır. Birlik olup Berit’i bulabilecekler midir?

        • 5

          YA ÇOK SEVERSEN OYUNCULARI KİMLER?

          Kerem Bürsin, Hafsanur Sancaktutan, Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebbuziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman, Durukan Çelikkaya, Özgün Akaçça, Lara Aslan, Adin Külçe, Arven Yavuz

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