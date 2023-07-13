Ya Çok Seversen oyuncuları kimler? Kanal D dizisi Ya Çok Seversen konusu nedir ve nerede çekiliyor?

Yaşananlar yetmezmiş gibi avukatın imzalamayı zorunlu tuttuğu aile anayasasına göre kardeşleriyle beraber yaşamak zorundadır. Bunalan Ateş, evde kalabilmek için farklı bir yola sapar. Bu yoldan onu döndüren Leyla olur. Ateş sadece evde değil, şirkette de radikal kararlar almaktadır. Bu sırada ekipten Yakup, tüm ekibi tehlikeye sokacak bir adım atar fakat bunu herkesten gizler. Berit’in kaybolması mahkeme için delil toplayan Umut ve Füsun’un işine yarar. Ateş ve Leyla iyice köşeye sıkışır. Birlik olup Berit’i bulabilecekler midir?