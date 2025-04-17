X’te DM’ler Kalkıyor mu?

X platformunda direkt mesaj (DM) özelliğinin kaldırılacağı söylentileri sosyal medyada hızla yayıldı. Bu iddialar, X yazılım mühendisi Zach Warunek’in DM’lerin “yakında kalkacağı” yönündeki yorumuna dayanıyor. Ancak resmi bir açıklama olmaması ve X’in DM’leri geliştirme planları, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını gösteriyor. Peki, X’te DM’ler gerçekten tarihe mi karışıyor, yoksa yeni bir başlangıç mı yapıyor?

SÖYLENTİLER NEREDEN BAŞLADI?

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it's a rewrite, not getting rid of the feature — ellis (@DriscollEllis) April 16, 2025

Nisan 2025’te Zach Warunek’in bir teknik tartışma sırasında DM’lerin kaldırılacağına dair yaptığı yorum, kullanıcılar arasında endişe yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan bu iddia, DM özelliğinin tamamen sonlanacağı korkusunu doğurdu. Ancak Warunek’in yorumu resmi bir duyuru değildi ve bağlamın bir hata tartışması olduğu anlaşıldı. Bu, söylentilerin abartıldığını ve yanlış anlaşıldığını ortaya koyuyor. Ellis tarafından verilen cevap da bunun tamamen kaybolmadığı, yeniden şekillendiği yönünde oldu.

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XCHAT İLE MESAJLAŞMA YENİLENİYOR

Kaynaklara göre, X, DM özelliğini kaldırmak yerine “XChat” adıyla yeniden yapılandırıyor. XChat’in, WhatsApp benzeri bir platform olarak tasarlandığı ve şifreli mesajlaşma, dosya paylaşımı, kaybolan mesajlar ile sesli mesajlar gibi özellikler sunacağı konuşuluyor. Bazı özelliklerin X Premium abonelerine özel olabileceği de belirtiliyor. Bu adım, X’in mesajlaşma deneyimini güçlendirerek kullanıcılarına daha fazla seçenek sunmayı hedeflediğini gösteriyor.

ELON MUSK’TAN İPUCU X’in sahibi Elon Musk, 13 Eylül 2024’te yaptığı bir paylaşımda özel mesajlaşmanın devam edeceğini ima etti. Musk’ın bu açıklaması, DM’lerin kaldırılacağı iddialarını çürüterek kullanıcıları rahatlattı. Bu paylaşım, X’in mesajlaşma özelliğine verdiği önemi bir kez daha kanıtladı. X’te DM’lerin kaldırılacağına dair söylentiler, resmi bir dayanak olmadan yayılmış görünüyor. Zach Warunek’in yorumu yanlış anlaşılmalara neden olsa da, X’in DM’leri “XChat” ile daha gelişmiş bir hale getireceği anlaşılıyor. Kullanıcılar, şifreli ve yenilikçi özelliklerle zenginleştirilmiş bir mesajlaşma deneyimi yaşayabilir. X’ten resmi bir açıklama gelene kadar, DM’lerin geleceği merak konusu olmaya devam edecek.