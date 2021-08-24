'Mi'ye elveda!

HABERTURK.COM

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, akıllı telefonlar başta olmak üzere Mi markasını ürünlerinden kaldırma kararı aldı.

Xiaomi’den yapılan açıklamaya göre 2021 yılının 3. çeyreğinden itibaren Xiaomi'nin "Mi" ürün serisinin adı "Xiaomi" olarak değiştirilecek.

Şirket, sözkonusu bu değişikliği, küresel marka varlığını birleştirip, marka ile ürünleri arasındaki algı farkını kapatmak için yaptığını duyurdu.

SADECE XIAOMI VE REDMI

Buna göre yeni marka kimliğinin tanıtılmasıyla birlikte ana markanın altında iki farklı ürün serisi yer alacak. Xiaomi serisi ürünleri amiral gemisi ve üst seviye cihazlar için kullanılacak. Redmi ürünleri ise gençlere ve daha erişilebilir fiyat seviyesine odaklanacak.

Bu değişiklik, ana marka logosu altında hem Xiaomi hem de Redmi logoları ile güncellenen logolara da yansıtılacak.

Xiaomi’den yapılan açıklamada, “Ürün serisi adlandırma kuralı - Xiaomi ve Redmi - zaman içinde ekosistemimize ve IoT ürünlerimize de uygulanacak” denildi.