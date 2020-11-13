Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, amiral gemisi Mi 10T Pro ve Mi 10T’den oluşan yeni telefonları Mi 10T serisini duyurdu. 108 megapiksel kameraya sahip ilk akıllı telefonunu tanıtan Xiaomi, Mi 10T Pro ile markanın ultra yüksek çözünürlüklü mirasını OIS ve 8K video desteği ile sürdürüyor. Mi 10T, 64MP ana kameraya sahip. Hem Mi 10T Pro hem de Mi 10T, 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel makro kamera ile birlikte üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Selfie çekşmleri için ise 20 megapiksellik ön kamera bulunuyor.
Xiaomi’nin mevcut teknolojilerini temel alan Mi 10T Pro ve Mi 10T, yeni ve dinamik fotoğraf yazılımlarıyla dikkat çekiyor. Altı bağımsız uzun pozlama modu, dinamik arka planı bulanıklaştırırken, sabit nesneye odaklanarak hareketli kalabalıktan ayırma ve dönen bir gökyüzü efekti oluşturan yıldız izleri gibi farklı özelliklere sahip sanatsal fotoğraflar çekebilmenize olanak tanıyor. Photo Clones özelliğiyle dört farklı poz, tek bir fotoğrafa yerleştirilebiliyor.
ÖN VE ARKA KAMERA İLE AYNI ANDA ÇEKİM
Mi 10T Pro ve Mi 10T’te yer alan yeni video özelliği olan Video Clones ile kullanıcılar, kendilerini iki farklı sahneyle tek bir videoda birleştirebiliyor. Dual Video özelliği ise cihazın hem ön hem arka kameralarından aynı anda kayıt yapabilmeye olanak sağlıyor.
Sınıfının en yüksek performanslı akıllı telefonları olarak tanıtılan Mi 10T Pro ve Mi 10T’nin ekranları, 144 Hz yenileme hızına sahip. Yüksek yenileme hızına sahip ekranlar yüksek güç tüketimi ve tutarsız kare hızlarına neden olabiliyor. Xiaomi, bu sorunu AdaptiveSync ekranıyla ortadan kaldırarak, en sevdiğiniz filmi 48 Hz'de, TV dizilerini 50 Hz'de, internetten 30 Hz video izleyebilmenizi, 60 Hz'de sosyal medyada gezebilmenizi ya da 144 Hz'ye kadar oyun oynayabilmenizi sağlıyor.
İŞTE MI 10T PRO VE MI 10T’NİN TÜRKİYE FİYATLARI
Mi 10T Pro ve Mi 10T, amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 865 ile güç verimliliği, performans ve 5G bağlanabilirlik sunuyor. Kullanıcılara masaüstü bilgisayar düzeyinde oyun deneyimi sunulabilmesi için yeni seri Qualcomm Adreno 650 GPU barındırıyor.
5000 mAh (tip) batarya bulunan Mi 10T Pro ve Mi 10T, yüksek hızlı 33W kablolu şarj desteğine sahip. Xiaomi’nin toplantısında Mi 10T serisinin Türkiye fiyatları da açıklandı. Buna göre Mi 10T Pro 5 bin 799 TL’den, Mi 10T ise 4 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
MI 10T SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ
Mi 10T Pro
Mi 10T
Ekran
144Hz 6.67" TrueColor DotDisplay
20:9 en boy oranı, 2400x1080 FHD+,
AdaptiveSync ekran: 30Hz/48Hz/50Hz/60Hz/90Hz/120Hz/144Hz
MEMC Desteği
Parlaklık: 500 nit (tip),650 nit maksimum parlaklık (tip)
Renk kontrast oranı: 1500:1 (tip)
Sunlight Display 3.0, Reading Mode 3.0
TÜV Rheinland Low Blue Light sertifikasyonu
360° ortam ışığı sensörü
Renk1
Cosmic Black, Lunar Silver, Aurora Blue
Cosmic Black, Lunar Silver
Gövde
Corning®️ Gorilla®️ Glass 5 ön ve arka
Alüminyum alaşım çerçeve
Corning®️ Gorilla®️ Glass 5 ön ve arka
Alüminyum alaşım çerçeve
Boyutlar
165,1 mm x 76,4 mm x 9,33mm; 218g
165,1 mm x 76,4 mm x 9,33mm; 216g
Performans
Qualcomm®️ Snapdragon™️ 865
2.84 Ghz’ye kadar saat hızı
Arka kamera
108MP geniş açılı kamera, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel (OIS özellikli)
82° FOV, f/1.69, 7P lens
13MP ultra geniş açılı kamera, 123° FOV, f/2.4
5MP makro kamera, f/2.4, AF 2-10cm
64MP geniş açılı kamera, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, 79.8° FOV, f/1.89, 6P lens
13MP ultra geniş açılı kamera, 123° FOV, f/2.4
5MP makro kamera, f/2.4, AF 2-10cm
Ön kamera
20MP ekran içi ön kamera
77.7° FOV, f/2.2
Bağlantı
5G MultiLink
WiFi 6
Dual SIM
Çok İşlevli NFC
IR blaster
Kilit Açma
Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü
Yapay Zeka Destekli Yüz ile Kilit Açma
Şarj
5.000 mAh (tip) yüksek kapasiteli pil
33W kablolu hızlı şarj
Kutu içinden çıkan 30W şarj cihazı
Ses
Çift hoparlör
Yüksek Çözünürlüklü ses sertifikası
Motor
X ekseni doğrusal titreşim motoru
Sistem
Android 10 tabanlı MIUI 12
Depolama
8GB+128GB
8GB+256GB
6GB+128GB
8GB+128GB
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