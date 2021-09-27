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Haberler İş-Yaşam Xiaomi fabrikasında anlaşma sağlandı

"Xiaomi fabrikasında işten atılanların tamamı geri alındı"

Çinli telefon markası Xiaomi'ye üretim yapan Salcomp'un İstanbul Avcılar’da mart ayında açılan fabrikasında yaşanan sendikalaşma gerilimi anlaşmayla sona erdi. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "İstanbul Avcılar'da faaliyet gösteren Salcomp Xiaomi işyerinde günlerce devam eden eylemler neticesinde işveren tarafı ile yapılan görüşmeler olumlu bir seyirde devam etmiş ve bugün itibari ile tam mutabakat sağlanmıştır. Buna göre işten atılan arkadaşlarımızın tamamı işe geri alınmıştır" açıklamasında bulundu

27.09.2021 - 13:47 | Güncelleme: ABONE OL
Xiaomi fabrikasında anlaşma sağlandı
HABERTURK.COM

Çin dışındaki üçüncü fabrikasını Hindistan ve Endonezya’nın ardından mart ayında Türkiye’de faaliyete sokan telefon üreticisi Xiaomi fabrikasında geçen hafta yaşanan hareketli günler anlaşmayla sonuçlandı.

Yaşanan gerginlik sonrası, TÜRK-İŞ'e bağlı Türk Metal Sendikası fabrikadaki işçilerin çoğunluğunu üye kaydederek toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için yetki aldı. Yetki alınmasının hemen ardından Salcomp Xiaomi Türkiye fabrikasında çalışan ve çoğunluğu kadınlardan oluşan 170 işçi işten çıkarılmıştı.

Bugün, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, günlerce devam eden eylemler neticesinde işveren tarafı ile yapılan görüşmeler olumlu bir seyirde devam ettiği ve bugün itibari ile tam mutabakat sağlandığı, görüşmeler sonucu işten atılan çalışanların tamamının işe geri alındığını belirtildi

"İŞTEN ATILANLARIN TAMAMI İŞE GERİ ALINDI"

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "İstanbul Avcılar'da faaliyet gösteren Salcomp Xiaomi işyerinde günlerce devam eden eylemler neticesinde işveren tarafı ile yapılan görüşmeler olumlu bir seyirde devam etmiş ve bugün itibari ile tam mutabakat sağlanmıştır. Buna göre işten atılan arkadaşlarımızın tamamı işe geri alınmıştır. İşveren yetki tespitine yaptığı itirazı hemen kaldıracak olup, itirazın çekilmesinin ardından kesinleşen yetkimiz ile birlikte işyerinde geçerli olacak toplu iş sözleşmesi sürecimiz ise süratle başlayacaktır. Her zaman olduğu gibi Xiaomide Zafer Türk Metalli metal emekçilerinin olmuştur. Salcomp Xiaomi emekçilerine büyük ailemize hoşgeldiniz diyorum." açıklamasında bulundu

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