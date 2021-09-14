Bu gözlük çeviri bile yapıyor!

Uzakdoğulu teknoloji markası Xiaomi, yeni giyilebilir cihazı olan akıllı gözlüğünü tanıttı. Xiaomi Akıllı Gözlük, MicroLED optik frekans yönlendirici görüntüleme teknolojisi sayesinde görüntüleme sistemini ve sensörleri, ince ve sıradan bir gözlük tasarımında birleştiriyor.
51 gram ağırlığındaki akıllı gözlükle kullanıcılar, mesaj ve bildirimleri görüntüleyebiliyor, arama yapabiliyor, navigasyonu kullanabiliyor, fotoğraf çekebiliyor ve metinleri diğer dillerden çevirebiliyor.
MICROLED OPTİK FREKANS YÖNLENDİRİCİ GÖRÜNTÜLEME
Xiaomi Akıllı Gözlük tasarlanırken, yapısal tasarım anlamında ihtiyaç duyulan tasarım alanını azaltmak için MicroLED görüntüleme teknolojisi kullanılmış. MicroLED'de kullanılan inorganik parlaklık artırıcı malzemeler, yüksek parlaklık sunarken aynı zamanda uzun süreli bir ürün deneyimi sunmaya odaklanıyor.
OLED'ler gibi, MicroLED pikselleri ayrı ayrı aydınlatılıyor. Bu, yayıcı özellik, daha parlak ekran ve daha koyu siyah renk sağlıyor. Ancak, MicroLED'ler OLED’lere göre daha basit bir yapıya sahip ve daha yüksek piksel yoğunluğunun yanı sıra daha uzun kullanım ömrü sunuyor. Bu, daha kompakt bir ekranın yanı sıra daha kolay entegrasyon imkanı sunuyor.
İŞTE XIAOMI'NİN AKILLI GÖZLÜĞÜ
Xiaomi Akıllı Gözlük, 2.4 mm x 2.02 mm ölçülerinde bir görüntü işlemcisine sahip. Kabaca bir pirinç tanesi boyutunda olan ekranın her bir pikseli 4μm boyutunda.
Cihazda, doğrudan güneş ışığında dahi göze ulaşmadan önce karmaşık optik yapılardan yeterli ışığın geçmesine olanak tanımak için 2 milyon nitlik bir tepe parlaklığına ulaşabilen bir monokrom ekran çözümü tercih edilmiş. Işınların göze ulaşmadan önce kırılması gerektiği için MicroLED'de ışığı 180°'de kıran bir optik frekans yönlendirici lens kullanılmış. MicroLED ekran, optik frekans yönlendirici lensin mikroskobik ızgara yapısı aracılığıyla ışınları insan gözüne doğrudan iletiyor.
TELEFONDAN BAĞIMSIZ AKILLI GİYİLEBİLİR CİHAZ
Kırılma süreci, ışığın sayısız kez yayılmasını, insan gözünün tam bir görüntü görmesini ve giyerken kullanılabilirliği büyük ölçüde artırmayı içeriyor. Optik frekans yönlendirici teknolojisi, cihaz boyutunu ve ağırlığını önemli ölçüde azaltırken akıllı gözlüklerin geleneksel gözlüklerle aynı boyutlara yaklaşmasını sağlıyor.
Çok sayıda minyatür sensör ve iletişim modülünü bir araya getiren Xiaomi Akıllı Gözlük, akıllı telefon için yalnızca "ikinci bir ekran" değil, aynı zamanda bağımsız çalışma özelliğine sahip akıllı bir terminal olarak işlev görüyor. Bildirim, arama görüntüleme gibi özelliklere ek olarak navigasyon, fotoğraf çekme ve görüntülerdeki farklı dillerdeki metinleri çevirme gibi işlevleri bağımsız olarak yerine getirebiliyor.
Kullanımın ön planda tutulduğu cihazda, uygunsuz zamanlarda olabilecek kesintilerin azaltılması ve önemli bilgilerin en kritik zamanlarda gösterilebilmesi için kilit etkileşim mantığı da uygulanmış.
BİLDİRİMLER TELEFON ARAMASI, NAVİGASYON, KAMERA…
Önemli bilgileri ihtiyaç duyulduğu anda görüntüleyebilen Xiaomi Akıllı Gözlük, "kilit bilgi bildirimi", "telefon araması", "navigasyon" ve "fotoğraftaki metinleri çevirisi" gibi birkaç temel senaryo birincil etkileşim yöntemi olarak Xiaomi AI Assistant ile birlikte onaylanıyor.
Gözlük, kullanıcıları rahatsız etmemek için akıllı ev alarmları, ofis uygulamalarından gelen acil bilgiler ve önemli kişilerden gelen mesajlar gibi en önemli mesajları seçiyor ve gösteriyor. Akıllı gözlükte telefon aramaları için yerleşik çift hüzmeli mikrofon ve hoparlör bulunuyor.
Cihazın "navigasyon" özelliği ise kullanıcı gözünü yoldan ayırmadan aracı kullanırken yolları ve haritaları gerçek zamanlı olarak gözünüzün önüne getirebiliyor. Gözlüğün ön tarafında yer alan kamera ile fotoğraf çekilebiliyor ve çekilen fotoğrafın üzerindeki yabancı dildeki metinlerin kullanıcının kendi dilindeki çevirisi görülebiliyor. Fotoğraf veya video çekilirken kameranın kullanıldığını göstermek için gösterge ışığı yanıyor.
Dört çekirdekli ARM işlemci, pil, dokunmatik yüzey, Wi-Fi/Bluetooth modülleri ve Android işletim sistemi ile donatılan Xiaomi Akıllı Gözlük, 51 gram ağırlığında.
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