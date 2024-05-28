Xavi'den yeni hocaya acı çekeceksin mesajı

Barcelona ile yolların ayrılmasının ardından gündeme ilişkin açıklamalar yapan teknik direktör Xavi Hernandez, takımın başına geçecek yeni isme çağrıda bulundu.

Kasım 2021'de Barcelona'nın başına geçen ve 2022-2023 sezonunda da La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Xavi bu sezon beklentileri karşılayamadı.

Hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olan teknik adam Ocak ayında sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Ancak daha sonra yaşananların ardından Nisan ayında tekrar takımdan ayrılmayacağını açıklamıştı. Ancak takımın maddi durumu hakkında yaptığı açıklamaların ardından başkan Laporta tarafından görevden alınmış ve yerine Hansi Flick'in geleceği öne sürülmüştü.

"ACI ÇEKECEKSİN"

İngiliz basınından BBC'nin yaptığı habere göre Xavi yeni gelecek teknik adama mesaj vererek, "Acı çekeceksin, Burası çok karmaşık bir yer. Bu zor bir iş ve sabırlı olmalısın." dedi.

Takımdan gönderilmesi hakkında da konuşan Xavi, "Kabul etmekten başka seçeneğim yoktu. Tartışmalara katılıp katılmamanın bir önemi yok. Geçen hafta zor oldu ama vicdanım oldukça rahat. Gururlu ve mutluyum." açılamalarında bulundu.