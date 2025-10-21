Xabi Alonso'dan Arda ve Kenan'a övgü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Juventus ile karşılaşacak olan Real Madrid'in teknik direktörü Xabi Alonso, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil ile Arda Güler'in kıyaslanmasına dair görüşleri sorulan İspanyol teknik adam, "Arda, Mesut Özil ve Guti'nin karşımı. Guti, oyun kurma ve son pas verme konusunda yetenekliydi, Mesut da öyle. Mesut'u gerçekten beğenirdim, birlikte oynamaktan çok keyif aldım. Oyun içinde Arda'yı ne kadar çok bulursak, seviyemiz yükseliyor. Onu zorlamaya devam etmeliyiz. Arda Güler'den çok memnunum." dedi.

Başarılı teknik adam, rakip Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız için ise, "Juventus'ta çok iyi oyuncular var ve Kenan Yıldız onlardan biri. Fantastik bir gelişim gösterdi. Kenan'ı çok iyi tanırım. Ben Bayern Münih'te oynarken Kenan da oradaydı. Kenan'ın gelişimini izlemek beni gerçekten çok mutlu ediyor." diye konuştu.

JUVENTUS

43 yaşındaki genç teknik adam, Juventus için, "Bu bir Avrupa derbisi. Birbirleriyle birçok kez karşılaştılar ve ben de bazı maçlarda oynadım. Çok hazır hissediyoruz. Üçüncü Şampiyonlar Ligi zaferini istiyoruz. Taraftara ihtiyacımız var. İnsanlar büyük maçları izlemek için Bernabeu'ya geliyorlar. Onlara bize destek olabilmeleri güzel futbol sunmalıyız." dedi.

Alonso, "Taktiksel olarak Juventus çok yetenekli bir takım. Saha içinde pozisyonlarını sık sık değiştiriyorlar, çok fazla değişim yapıyorlar. Eğer iyi pozisyon almazsanız, sizi dengesiz hale getirebiliyorlar. Bu açıdan iyi olmamız, topla iyi oynamamız, direkt olmamız ve oyunu istediğimiz yere götürmemiz gerekiyor." dedi.