        Xabi Alonso'dan Arda ve Kenan'a övgü

        Xabi Alonso'dan Arda ve Kenan'a övgü

        Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Juventus maçı öncesi milli futbolcularımızdan Arda Güler ve Kenan Yıldız'la ilgili övgü dolu sözler sarfetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 16:46 Güncelleme: 21.10.2025 - 16:46
        Xabi Alonso'dan Arda ve Kenan'a övgü!
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Juventus ile karşılaşacak olan Real Madrid'in teknik direktörü Xabi Alonso, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

        ARDA GÜLER

        Mesut Özil ile Arda Güler'in kıyaslanmasına dair görüşleri sorulan İspanyol teknik adam, "Arda, Mesut Özil ve Guti'nin karşımı. Guti, oyun kurma ve son pas verme konusunda yetenekliydi, Mesut da öyle. Mesut'u gerçekten beğenirdim, birlikte oynamaktan çok keyif aldım. Oyun içinde Arda'yı ne kadar çok bulursak, seviyemiz yükseliyor. Onu zorlamaya devam etmeliyiz. Arda Güler'den çok memnunum." dedi.

        KENAN YILDIZ

        Başarılı teknik adam, rakip Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız için ise, "Juventus'ta çok iyi oyuncular var ve Kenan Yıldız onlardan biri. Fantastik bir gelişim gösterdi. Kenan'ı çok iyi tanırım. Ben Bayern Münih'te oynarken Kenan da oradaydı. Kenan'ın gelişimini izlemek beni gerçekten çok mutlu ediyor." diye konuştu.

        JUVENTUS

        43 yaşındaki genç teknik adam, Juventus için, "Bu bir Avrupa derbisi. Birbirleriyle birçok kez karşılaştılar ve ben de bazı maçlarda oynadım. Çok hazır hissediyoruz. Üçüncü Şampiyonlar Ligi zaferini istiyoruz. Taraftara ihtiyacımız var. İnsanlar büyük maçları izlemek için Bernabeu'ya geliyorlar. Onlara bize destek olabilmeleri güzel futbol sunmalıyız." dedi.

        Alonso, "Taktiksel olarak Juventus çok yetenekli bir takım. Saha içinde pozisyonlarını sık sık değiştiriyorlar, çok fazla değişim yapıyorlar. Eğer iyi pozisyon almazsanız, sizi dengesiz hale getirebiliyorlar. Bu açıdan iyi olmamız, topla iyi oynamamız, direkt olmamız ve oyunu istediğimiz yere götürmemiz gerekiyor." dedi.

        KYLIAN MBAPPE

        Genç teknik adam, takımın yıldızı ve golcüsü Kylian Mbappe ile ilgili, "Sadece golleri değil. Onun etkisi, takım arkadaşlarının top varken ve yokken onu takip etmesi açısından neredeyse aynı derecede önemli. Bize yardımcı oluyor. Her stadyumda gol attı. Gol atmanın ötesinde, takımın ihtiyacı olan şey yarattığı etki... Kylian hem hayati hem de kişisel olarak çok iyi bir dönemde. Çok analitik. Her şeyi bir neden için yapıyor ve bunları iyi anlaması gerekiyor. Artık her şey kafasında yerine oturmuş durumda ve bu yüzden bu kadar iyi performans gösteriyor." sözlerini sarf etti.

        MAÇ NE ZAMAN?

        Real Madrid ile Juventus'un karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesi çarşamba günü oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak.

