Xabi Alonso, 1 sezon daha Bayer Leverkusen'de!

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Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'deki geleceği belli oldu. Alman ekibi, ismi Real Madrid, Liverpool ve Bayern Münih'le anılan İspanyol teknik adamın gelecek sezon da takımın başında olacağını açıkladı.

Başarılı teknik adam da Hoffenheim maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Bayer Leverkusen'de kalacağını resmen duyurdu.

"BURADAKİ İŞİM BİTMEDİ"

Alonso yaptığı açıklamada, "Geleceğimle ilgili pek çok spekülasyon yapıldı. Yönetimle çok iyi bir toplantı yaptım ve Bayer Leverkusen'de kalmaya karar verdim. Buranın bir antrenör olarak gelişmek için doğru yer olduğunu hissediyorum. Buradaki işim bitmedi." ifadelerini kullandı. LİGDE VE AVRUPA'DA NAMAĞLUP!

42 yaşındaki teknik direktörün çalıştırdığı Bayer Leverkusen, bu sezon çıktığı 38 maçta 33 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve hiç mağlup olmadı. Alonso'nun Leverkusen'i Bundesliga'da 70 puanla takipçisi Bayern'in 10 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Alman ekibi ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna çeyrek finalde devam ediyor.