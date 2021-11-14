Bu yıl ilk defa Meksika'da düzenlenen toplam 5 milyon dolar para ödüllü kadınlar sezon sonu turnuvasına, Guadalajara kentindeki Akron Stadı'nda oynanan Chichen-Itza Grubu maçlarıyla devam edildi.

Teklerde 4 numaralı seribaşı Sakkari ile 7 numaralı seribaşı Badosa korta çıktı. Badosa, bu yıl Fransa Açık ve ABD Açık'ta yarı finale kalan Sakkari'yi 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek ikide iki yaptı ve son grup maçları öncesi yarı finali garantiledi.

Grubun diğer karşılaşmasında ise 1 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile 5 numaralı seribaşı Iga Swiatek karşılaştı. Bu yıl Wimbledon ve ABD Açık'ta son 4 tenisçi arasına kalan Belaruslu Sabalenka, 2020 Fransa Açık şampiyonu Polonyalı rakibi karşısında 2-6, 6-2 ve 7-5 sona eren setlerle 2-1 kazanarak ilk galibiyetini aldı.

Turnuvanın beşinci gününde Teotihuacan Grubu'nda Barbora Krejcikova-Karolina Pliskova ve Garbine Muguruza-Anett Kontaveit maçları yapılacak.