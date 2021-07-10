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ABD'li arazi aracı üreticisi Jeep, elektrifikasyon planının bir parçası olarak Wrangler modelinin PHEV (Plug-in Hibrit Elektrikli Araç) versiyonunu dünya genelinde satışa sundu. Yapılan açıklamaya göre, Wrangler 4xe, şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemiyle sıfır emisyonlu ve elektrikli sürüş olanağı sunarken, şehir içi kullanımında 50 kilometreyi aşabilen elektrikli sürüş menzili sunuyor.

380 beygirlik toplam sistem gücü ve 637 Nm maksimum tork sunan 4xe teknolojisinin, elektrikli modunda dört tekerlekten çekiş sunarken, aracın üç saatlik sürede tam şarj olabildiği kaydedildi.

Jeep'tan yapılan açıklamaya göre, eknolojik olarak içten yanmalı motora (ICE) sahip versiyonlardan daha gelişmiş olan 4xe Plug-in Hybrid, bugüne kadar Avrupa’da pazara sunulan en yetenekli Wrangler unvanına sahip.

Wrangler’daki iki adet elektromotor, yüksek voltajlı batarya, turbo beslemeli 2.0 litrelik benzinli motor ve sekiz vitesli otomatik şanzıman birlikteliği ile aracı ilerletiyor.

Öte yandan, 4xe teknolojisinin, hibrit modda yaklaşık 3.5 lt/100 km yakıt tüketimi değeriyle Wrangler’i sürdürülebilir ve verimli bir 4x4 araç haline getirdiği, aynı zamanda 6.4 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değeri sunduğu kaydedildi.

Yeni Jeep Wrangler 4xe Rubicon'un, Türkiye'ye sipariş üzerine getirileceği açıklandı.