Teknoloji devi Apple'ın efsanevi kurucularından Steve Wozniak Bitcoin'e iklişkin açıklamada bulundu. Wozniak katıldığı bir podcastte "Bence Bitcoin 100.000 dolara yükselecek. Bu hissin nereden geldiğini bilmiyorum. Matematiğini yapamıyorum ama tüm bu ilgi yüzünden bu hissi alıyorum. Kriptoya ilgi şu anda çok yüksek" ifadelerini kullandı.
Son zamanlarda kripto paralarla ilgili daha sık açıklamalrda bulunmaya başlayan Wozniak geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda ise yatırımcıları küçük kripto paralara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarmıştı. Birçok kripto projesinin dolandırıcılık olduğunu söyleyen Wozniak "Etrafta çok fazla kripto para var. Herkes bir tane yaratabiliyor. Sadece erken aşamada yatırım yapmak insanlardan para topluyorlar gibi görünüyor" dedi.
42.000 DOLARI AŞTI
Haftaiçi Fed'in faiz artırımından sonra hızlı bir yükselişle 40.000 dolarlık kritik seviyenin üzerine tırmanan Bitcoin hafta sonu kazançlarını korumayı başardı.
Bitcoin dün gece 42.320 dolara kadar yükseldi. Pazar sabahı itibarıyla günlük yüzde 0.5 yükselişle 41.942 dolardan işlem gördü. Dün akşam 2.977 dolara kadar yükselen Ethereum da 2.900 doların hemen üzerindeki yatay seyrini sürdürdü.
Terra (LUNA) ve Cardano (ADA) sırasıyla yüzde 5.5 ve yüzde 4.7 değer kazanarak ana kripto paralar arasındaki en dikkt çekici yükselişlere imza attı.
Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 76'sı yükseliş yaşadı.
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