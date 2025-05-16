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        Haberler Dünya "Witkoff İsrail'in ateşkesi reddetmesi nedeniyle pes etti" | Dış Haberler

        "Witkoff İsrail'in ateşkesi reddetmesi nedeniyle pes etti"

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İsrail'in Gazze'de ateşkes tekliflerini reddetmesi üzerine pes ettiği iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 20:15 Güncelleme: 16.05.2025 - 20:15
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        "Witkoff İsrail nedeniyle pes etti"
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        Katar'ın başkenti Doha'daki Gazze'de ateşkes anlaşmasının yenilenmesine ilişkin müzakerelere katılan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, sunduğu tekliflerin İsrail tarafından reddedilmesi nedeniyle "pes ettiği" ileri sürüldü.

        Yedioth Ahronoth gazetesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Witkoff'un son olarak 6 haftalık ateşkes ve bazı esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin bir teklif sunduğu ve taraflarca kabul görmediği için geri çektiği iddia edildi.

        İsrailli bir yetkilinin, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde saldırılarını genişletmeye hazırlanırken müzakerelerin ilerleme ihtimalinin düşük olduğunu söylediği aktarıldı.

        "Witkoff pes etti." diyen yetkili, ABD Başkanı Trump'ın temsilcisinin İsrail'i kendi kararıyla baş başa bıraktığını kaydetti.

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        Bu kapsamda, Doha'daki İsrail müzakere heyetinin geri çağırılmayı beklediği ve görüşmelerde hiç ilerleme olmadığı ifade edildi.

        Yetkililer, hazırlıkların tamamlandığını, İsrail ordusunun birkaç gün içerisinde Gazze'ye yönelik genişletilmiş saldırıları başlatacağını ve kararın pazar günü kabine toplantısında alınacağını dile getirdi.

        İsrailli yetkililerin genişletilmiş saldırıların pazar başlayacağı iddiasına karşın, İsrail ordusunun ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu turu sırasında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yoğunlaştırmış olması dikkati çekiyor.

        İsrail ordusunun, Trump'ın Orta Doğu turu boyunca düzenlediği saldırılarda Gazze'deki 400'ün üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

        Arabulucuların uzlaşma için baskı yaptığı belirtildi

        The Times of Israel'in haberinde ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sadece Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 10 İsrailli esire karşılık 45 günlük geçici bir ateşkes teklifi içeren "Witkoff'un orijinal önerisinden" başka bir teklifi değerlendirmeye dahi yanaşmadığı aktarıldı.

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        İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasındaki şartları yerine getirmeyerek savaşın tamamen sona ermesi adına ikinci aşama müzakerelerine katılmadığı hatırlatılarak, Hamas'ın kalıcı ateşkes istediği ve Gazze'nin yönetimini kurulacak Filistinli bir yapıya bırakmaya hazır olduğu belirtildi.

        Bu yapının da kurulmasına Netanyahu'nun şiddetle karşı çıktığı dile getirildi.

        Haberde, Arap yetkililerin, tarafların hala birbirlerinden uzak olduğunu ancak ABD, Katar ve Mısırlı arabulucuların ilerleyen günlerde tarafları bir uzlaşmaya doğru "itmeye çalışacaklarını" söylediği paylaşıldı.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yoğunlaştı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerini kapsayan Orta Doğu ziyareti süresince, 18 Mart'ta ateşkesi bozarak saldırıları yeniden başlatan İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları daha da yoğunlaştı.

        İsrail güvenlik kabinesi 4 Mayıs'ta Gazze'de işgali kalıcı hale getirmeyi de amaçlayan saldırıların genişletilmesi planını kabul etmişti.

        Planın hazırlık aşamasında olduğu ve ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu turu sona erene kadar anlaşma sağlanamazsa hayata geçirileceği aktarılmıştı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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