Arayüzüne dair genel bir kullanışsızlık sorunu mevcut olsa pek çok açıdan kullanışlı bir uygulama. Wire, Wire Swiss tarafından oluşturulan şifreli bir iletişim ve işbirliği uygulamasıdır. İOS, Android, Windows, macOS, Linux ve Firefox gibi web tarayıcıları için kullanılabilir. Peki, Wire özellikleri nedir? İşte Wire Messenger hakkında bilinmesi gereken detaylar...
WIRE ÖZELLİKLERİ
* Wire Messenger %100 açık kaynak kodlu. Uygulamanın kodlarına GitHub üzerinden erişebilirsiniz.
* Tek seferlik kullanılan bir e-posta adresi ile kayıt olunabilir. Kişisel olarak kullanılan bir e-posta ile kayıt olunması pek tercih edilecek bir durum değil.
* Hizmet tamamen GDPR uyumlu. Kişisel kullanıcılar için bu uyum daha fazla gizlilik ve güvenlik demek.
* Android, iOS, macOS, Windows için kullanılabilir bir uygulama.
* Şirket, eski Skype ve Microsoft çalışanları Jonathan Christensen, Alan Duric ve Priidu Zilmer tarafından 2012 yılında kurulmuştur.
* Wire uygulamasını 2014 yılında başlattılar.
* Wire messenger’a uçtan uca şifreleme özelliği 2016 yılında eklendi.
* Şirketin merkezi İsviçre’de, Berlin ve San Francisco’da ofisleri mevcut.
* Kendi kendini yok eden mesaj özelliği aynı Telegram ve Signal App’de olduğu gibi Wire Messenger’da da var.
* Görüntülü ve sesli arama özelliği mevcut.
* Emoji, gif gibi özellikler mevcut.
* Ortak çalışma konusunda diğer mesajlaşma uygulamalarından biraz farklı. Ekranı birçok kişiyle paylaşabilirsiniz.
WIRE VERİLERİ NEREDE SAKLIYOR?
Wire’ın kullandığı E2E şifrelemesi sayesinde, alıcılarına aktarılmayı bekleyen mesajlar bile şifrelenir ve şirket tarafından okunamaz. Alıcıya mesaj teslim edilir edilmez, şirket sunucularından silinir. Gönderilen ve alınan tüm mesajlar, cihazlarınızda şifrelenmiş biçimde saklanır. Fakat unutulmamalıdır ki; Tüm kullanıcı verileri şirketin AB tabanlı sunucular ağından geçer.
Wire Messenger İncelemesi bittiğine göre hemen aşağıdan yorum yapabilir, sosyal medya platformlarında içeriği paylaşabillir ve web sitemizde zaman geçirmeye devam edebilirsiniz.
WİRE MESSENGER GÜVENLİK Mİ?
Wire Messenger da Uçtan Uca şifreli güvenliği bulumaktadır
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