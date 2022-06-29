"The House of Spirits" (Ruhların Evi) adlı filme gönderme yapan Winona Ryder, kendini o projede oynadığı kız gibi görmekte zorlandığını itiraf etti.

Ryder, "Bütün bu karmaşa içinde kendime, 'Bu küçük kıza, kendine davrandığın gibi davranabilecek misin?' diye sordum." dedi.