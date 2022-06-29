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Winona Ryder'den 'Johnny Depp' itirafı: Ayrıldıktan sonra ruh sağlığım bozuldu

Winona Ryder: Ayrıldıktan sonra ruh sağlığım bozuldu

Johnny Depp'in 1989-1993 yılları arasında aşk yaşadığı Winona Ryder, ünlü aktör ile ayrılığı sonrası kendine bakamadığını ve ruh sağlığının kötüye gittiğini itiraf etti

29.06.2022 - 14:31 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bir süredir eski eşi Amber Heard ile "boşanma" ve "şiddet" iddiaları nedeniyle gündeme gelen Johnny Depp'in eski aşkı Winona Ryder konuştu.

    Ryder, Depp ile bir dönem aşk yaşayan Kate Moss'un, "Ondan ayrıldıktan sonra aylarca ağladım." sözlerinin ardından benzer bir açıklamada bulundu.

  • "AYRILDIKTAN SONRA RUH SAĞLIĞIM BOZULDU"

    Johnny Depp ile 1989-1993 yılları arasında birliktelik yaşayan Winona Ryder, Harpar's Bazaar dergisine konuştu. Ryder, Johnny Depp ile aşkı bittikten sonra kendine bakamadığını ve ruh sağlığının kötüye gittiğini ifade etti.

  • "YAŞADIKLARIM SENARYONUN GERÇEĞE DÖNÜŞMÜŞ ŞEKLİYDİ"

    Winona Ryder, bu konuda konuşurken eski filmlerine de göndermeler yaptı. Johnny Depp ile ayrıldıktan sonra kendisini, "Girl", "Interrupted" (Aklım Karıştı) filminde canlandırdığı akıl sağlığı hastanesinde tedavi gören karaktere benzettiğini anlattı.

    Ryder, Depp'ten ayrıldıktan sonra yaşadıklarının o senaryonun gerçek hayata dönüşmüş şekli olduğunu belirtti.

  • "The House of Spirits" (Ruhların Evi) adlı filme gönderme yapan Winona Ryder, kendini o projede oynadığı kız gibi görmekte zorlandığını itiraf etti.

    Ryder, "Bütün bu karmaşa içinde kendime, 'Bu küçük kıza, kendine davrandığın gibi davranabilecek misin?' diye sordum." dedi.

  • DÖRT YIL SÜREN AŞK

    Aşkları gösteri dünyasının tarihine geçen Johnny Depp ile Winona Ryder, 1989 yılında bir film galasında tanışmış ve flört etmeye başlamıştı.

    İlişkilerinin beşinci ayında nişanlanan çift, olağanüstü bir medya ilgisi altındaki aşklarını dört sene sonra sonlandırdı.

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