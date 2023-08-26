Birçok insan, bu fotoğrafın gerçek olduğunu bile bilmiyor çünkü fotoğraf, bir manzaradan çok, özenle çizilmiş bir tabloya benziyor ancak fotoğraf tamamen gerçek!

2000 yılında Microsoft, Windows 2000'i piyasaya sunmak üzereydi. O’Rear, çektiği bu fotoğrafı dijitalleştirmek ve lisanslamak için Corbis isimli bir hizmet kullandı.