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        Haberler Yaşam Windows bilgisayarların meşhur arka plan fotoğrafı Bliss! İşte hikayesi...

        Windows bilgisayarların meşhur arka plan fotoğrafı Bliss

        Bir zamanlar, Windows bilgisayarların meşhur arka planı olan bu fotoğrafın adı Bliss yani mutluluk. Gerçek bir manzara fotoğrafı olan Bliss, ilginç bir tesadüf sonucu Bill Gates tarafından keşfedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 14:01 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:01
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        • 1

          Dünyada bu meşhur arka planı bilmeyen yoktur! Özellikle, bilgisayarların dünyaya yavaş yavaş yayıldığı zamanlarda bu duvar kağıdı herkesin bilgisayarını süslüyordu. Peki, bu ünlü fotoğrafın hikâyesini hiç merak ettiniz mi?

        • 2

          Microsoft'un meşhur duvar kağıdının ismi Bliss yani mutluluk. Bu fotoğraf, National Geographic’in fotoğrafçılarından Charles O’Rear tarafından 1996 yılında ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Napa Vadi‘sinde çekildi.

          O’Rear, vadinin fotoğrafını kız arkadaşını ziyaret etmeye gittiği sırada çekti ama tabii ki bu kadar meşhur olacağını tahmin edemedi. Fotoğrafçı, bulutları ve yeşil manzarayı çok beğendiği için bu kareyi ölümsüzleştirmek istedi.

          Fotoğraf: Napa Vadisi, farklı açılardan görülüyor

        • 3

          Birçok insan, bu fotoğrafın gerçek olduğunu bile bilmiyor çünkü fotoğraf, bir manzaradan çok, özenle çizilmiş bir tabloya benziyor ancak fotoğraf tamamen gerçek!

          2000 yılında Microsoft, Windows 2000'i piyasaya sunmak üzereydi. O’Rear, çektiği bu fotoğrafı dijitalleştirmek ve lisanslamak için Corbis isimli bir hizmet kullandı.

        • 4

          İlginç bir tesadüf olarak; Corbis şirketinin o dönemki CEO'su Bill Gates'ti. Bu karşılaşmadan sonra fotoğrafçı, fotoğrafın orijinalini bizzat getirmesi için yüklü bir çek aldı. Fotoğrafçı, eserini bu zamana kadar 1 milyar insanın gördüğünü ve ünlü olmanın her anının tadını çıkardığını söylüyor.

          Fotoğraf: Napa Vadisi, farklı açılardan görülüyor

          Kaynak: PC World, Bored Panda

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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