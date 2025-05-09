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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Windows 11 sistem gereksinimleri nelerdir? Windows 11 kaç gb boş alan istiyor? - Teknoloji Haberleri

        Windows 11 sistem gereksinimleri nelerdir? Windows 11 kaç gb boş alan istiyor?

        Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi olan Windows 11, hem tasarımı hem de fonksiyonlarıyla dikkat çekiyor. Arayüzden güvenlik özelliklerine kadar pek çok noktada güncellenen bu sistem, artık yalnızca modern bilgisayarlarda çalışacak şekilde yapılandırılmış durumda. Dolayısıyla eski sistemlerde yükseltme planlayan ya da sıfırdan kurulum yapacak kullanıcıların cihazlarının donanımsal olarak bu sistemi karşılayıp karşılamadığını bilmesi gerekiyor. Kurulum alanı, RAM kapasitesi, işlemci uyumu ve grafik desteği gibi detaylar artık çok daha önemli hale geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 17:16 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:16
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        Windows 11 sistem gereksinimleri
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        Windows 11 kurmak için sadece boş alan yetmez. RAM, işlemci ve ekran kartı gibi donanımlar da belirli sınırları geçmeli. Peki Windows 11 kaç GB yer kaplıyor, hangi sistemlerde çalışıyor, hangi ekran kartları yeterli oluyor? Detaylı yanıtlar burada.

        WINDOWS 11 KAÇ GB BOŞ ALAN İSTİYOR?

        Windows 11 kurulumu için en az 64 GB boş depolama alanı gerekiyor. Ancak bu, sistemin yalnızca ilk kurulumu için yeterlidir. Güncellemeler, sistem önbelleği ve yedekleme dosyaları derken kısa sürede bu alan dolabilir. Bu nedenle sistemin rahat çalışabilmesi için önerilen minimum boş alan 100 GB seviyesindedir. HDD üzerine kurulumu yapılabilir, ancak SSD kullanımı, hem sistemin açılış süresi hem de genel kullanım performansı açısından önemli bir fark yaratır.

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        WINDOWS 11 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

        Windows 11’in getirdiği yeni güvenlik ve performans standartları nedeniyle, minimum gereksinimler Windows 10’a kıyasla daha yüksektir. Aşağıdaki özelliklere sahip olmayan bilgisayarlar, bu işletim sistemini kuramaz.

        • İşlemci: En az 1 GHz hızında, 2 çekirdekli ve 64 bit destekli işlemci (Intel veya AMD)
        • RAM: 4 GB
        • Depolama: 64 GB veya üzeri boş alan
        • Ekran Kartı: DirectX 12 destekli, WDDM 2.0 sürücüsü ile uyumlu ekran kartı
        • Görüntü Birimi: Minimum 720p çözünürlük, 9 inçten büyük ekran
        • BIOS/UEFI: UEFI tabanlı sistem yazılımı, Güvenli Önyükleme desteği
        • TPM: Sürüm 2.0 destekli Güvenilir Platform Modülü
        • İnternet: İlk kurulumda internet bağlantısı ve Microsoft hesabı gerekiyor

        Bu donanımlar minimum düzeyde sistemin çalışmasını sağlar. Ancak bu yapılandırmayla Windows 11’in tüm özelliklerinden yararlanmak mümkün olmayabilir. Özellikle çoklu görev ve performans gerektiren uygulamalarda yetersizlik yaşanabilir.

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        WINDOWS 11 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

        Daha sorunsuz ve akıcı bir deneyim için önerilen sistem gereksinimleri biraz daha yüksektir. Özellikle iş, eğitim ya da oyun odaklı kullanıcılar için bu yapı önemli bir avantaj sağlar.

        • İşlemci: 4 çekirdekli, 2.0 GHz ve üzeri hızda çalışan yeni nesil işlemciler
        • RAM: 8 GB veya daha fazlası
        • Depolama: En az 128 GB SSD
        • Ekran Kartı: En az 2 GB VRAM’li, DirectX 12 destekli ekran kartı
        • Ekran: Full HD (1080p) veya üzeri çözünürlük
        • Diğer: TPM 2.0, UEFI, güvenli önyükleme ve internet bağlantısı

        Bu konfigürasyona sahip bir sistemde, Windows 11 hızlı açılır, gecikmesiz çalışır ve güncellemeleri sorunsuz alır. Ayrıca sanal masaüstü, animasyonlu geçişler ve Android uygulama desteği gibi sistemin öne çıkan özelliklerinden de tam verim alınabilir.

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        WINDOWS 11 PERFORMANSI VE DONANIM ETKİLEŞİMİ

        Windows 11, performans odaklı bir işletim sistemi olsa da doğru donanım sağlanmadığı sürece bu performansın açığa çıkması zor olur. Örneğin düşük RAM kapasitesi, aynı anda birden fazla sekme veya uygulama açıkken sistemin kasılmasına neden olabilir. Ya da yetersiz ekran kartı, animasyon geçişlerinde takılmalara yol açar.

        Sistem kaynaklarının verimli kullanılması için belleğin yeterli olması, işlemcinin güncel bir seriden olması ve SSD'nin tercih edilmesi önemlidir. Özellikle ofis kullanıcıları için RAM ve disk hızı fark yaratırken, tasarım veya video işleriyle uğraşanlar için ekran kartı çok daha kritik hale gelir.

        YÜKSELTME YAPMADAN ÖNCE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

        Windows 10’dan Windows 11’e geçiş yapmak isteyen kullanıcıların en çok merak ettiği şeylerden biri de sistemlerinin buna uygun olup olmadığıdır. Bu konuda yapılması gereken ilk adım, işlemcinin Windows 11 destekli modellerden biri olup olmadığını kontrol etmektir. Bunun ardından TPM 2.0 ve UEFI desteği incelenmeli, BIOS ayarları buna göre yapılandırılmalıdır.

        Ayrıca, mevcut donanımda boş alan yeterli değilse temiz bir kurulum yerine yükseltme yapmak sıkıntı yaratabilir. Yedekleme yapılmadan geçişe kalkışılması, veri kaybı gibi sorunlara yol açabilir. Windows 11, modern bilgisayarlar için tasarlanmış, kullanıcı dostu ve güvenlik odaklı bir işletim sistemi. Ancak bu yeniliklerin hakkını verebilmesi için sistemin güçlü olması şart.

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