05 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Microsoft Windows, kullanıcıya grafik arabirimler ve görsel iletilerle yaklaşarak, yazılımları çalıştırmak, komut vermek gibi klavyeden yazma zorunluluğunu ortadan kaldıran, Microsoft şirketinin geliştirdiği dünyada en çok kullanılan bir işletim sistemi ailesidir. İlk Windows 20 Kasım 1985 tarihinde satışa sunulmuştur.
WİNDOWS NEDİR?
Microsoft Windows ailesinin son üyesi 1 Ekim 2014'te piyasaya çıkan Windows 10'dur. Windows Vista'dan sonra Microsoft, Windows 7 ile başarıyı yakalamış bu başarıyı Windows 8 ile devam ettirmektedir.
Microsoft Windows işletim sistemleri ailesi, daha eski IBM PC için olan MS-DOS ortamının üzerine bir grafik katmanı olarak başlamıştır. Modern sürümleri daha yeni olan Windows NT çekirdeği üzerine kuruludur. Windows 32-bit ve 64-bit Intel ve AMD işlemciler üzerinde çalışır; daha eski sürümleri DEC Alpha, MIPS R4000, ve PowerPC mimarilerinde de çalışmaktaydı (SPARC mimarisinde de çalışması için çalışmalar vardı). Intel Itanium işlemciler tarafından kullanılan IA-64 ve daha sonra AMD64 (x86-64 olarak da biliniyor, Microsoft tarafından x64 olarak isimlendiriliyor ve Intel tarafından adı EM64T olarak ruhsatlanarak kullanılıyor) mimarilerinin çıkmasıyla Microsoft güncel işletim sistemlerinin bunları destekleyen sürümlerini sundu. Modern 64-bit Windows ailesi Windows XP 64-bit Edition for IA-64 systems, Windows XP Professional x64 Edition for AMD64 systems ve Windows Server 2003'ten (hem IA-64, hem de AMD64 sürümlü) oluşur.
Sıfırlama
Bilgisayarınız düzgün çalışmıyorsa sıfırlama işlemi, sorunu giderebilir. Sıfırlama işlemiyle Windows 10 yeniden yüklenir, ancak dosyalarınız korunur. Bilgisayarınızı sıfırlamak için dört yol vardır:
Ayrıca, bilgisayarınızı sıfırlamak için yükleme ortamını da kullanabilirsiniz. Ayrıntılı adımlar için Windows 10'da kurtarma seçenekleri başlıklı makaleye bakın.
Yeniden Yükleme
Bilgisayarınız başlatılmıyorsa Windows 10'u sil baştan yüklemek için yükleme ortamını kullanabilirsiniz. Microsoft yazılım indirme web sitesine gidin, medya oluşturma aracını indirin ve ardından bir DVD veya USB sürücüsünde kurulum medyası oluşturmak için bu aracı kullanın.
Daha ayrıntılı adımlar için Windows 10'da kurtarma seçenekleri başlıklı makaleye bakın.
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