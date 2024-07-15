Wimbledon Tenis Turnuvası'nda erkekler finaline ünlü akını
Carlos Alcaraz'ın şampiyon olduğu Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde kupayı, kanser tedavisi sonrası ikinci kez kamuoyu karşısına çıkan Prenses Kate Middleton verirken, heyecanlı finale pek çok ünlü isim katıldı. İşte Tom Cruise'dan Zendaya'ya, Benedict Cumberbatch'den Gerard Butler'a Wimbledon finalinin ünlüleri...
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Sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler final maçı dün yapıldı. Carlos Alcaraz, Novak Djokovic'i 3-0 mağlup edip üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Böylece, İspanyol raketin kazandığı toplam Grand Slam sayısı 4'e çıktı.
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Finalde İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz’a kupasını, kanser teşhisi konulduğunu duyurmasının ardından ikinci kez kamuoyunun önüne Wimbledon’da çıkan Prenses Kate Middleton verdi.
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Kate Middleton, Sırp tenisçi Novak Djokovic'e de ödül takdim etti.
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Prenses, All England Club'daki maça, kızı Prenses Charlotte ve kardeşi Pippa Middleton ile birlikte gitti.
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Novak Djokovic ile Carlos Alcaraz arasında oynanan şampiyonluk maçının başlamasından önce kraliyet locasındaki koltuğuna otururken Kate Middleton ayakta alkışlandı.
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All England Lawn Tennis ve Croquet Club'ın hamisi olan Prenses, her yıl geleneksel olarak yaptığı gibi bu yıl da kupayı takdim eden isim oldu.
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Kameralar kraliyet locasında kızı Prenses Charlotte ile birlikte oturan Prenses Kate’in üzerindeydi.
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Prenses kızıyla birlikte güneş gözlüklerini takarak maçı takip etti.
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Kate Middleton, maç esnasında zaman zaman oyunla ilgili kızına bilgi verdi.
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Prenses Kate ve kızı Prenses Charlotte’a eşlik eden isim, 42 yaşındaki Kate’ten iki yaş küçük olan kız kardeşi Pippa Middleton oldu.
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Wimbledon’daki heyecanlı final karşılaşmasını seyredenler arasında pek çok ünlü isim vardı.
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'Görevimiz Tehlike' serisinin 8’incisinin çekimleri için Londra’da bulunan Tom Cruise, tenis finalini kaçırmadı.
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Ünlü İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch ve eşi Sophie Irene Hunter da seyirciler arasındaki yerini aldı.
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Cumberbatch ve Hunter çiftiyle Tom Cruise yan yana oturdu ve maç öncesi sohbet etti.
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Benedict Cumberbatch'in diğer yanında ünlü ABD'li yıldız Julia Roberts vardı.
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ABD'li şarkıcı ve oyuncu Zendaya, final maçını dikkatli gözlerle seyretti.
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'Friends' dizisinin ünlü yıldızı Courteney Cox, maç girişinde görüntülendi. Yoğun ilgi gösterilen İngiliz oyuncu, hayranlarına imza dağıttı.
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İskoç oyuncu Gerard Butler, final maçını kaçırmadı.
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İngiliz oyuncu Tom Felton, maça girerken görüntülendi.
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Hint oyuncu Parineeti Chopra da Wimbledon'daydı.
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ABD'li komedyen Andy Samberg, final maçını seyredenler arasındaydı.
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