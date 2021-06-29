İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasında ilk gün maçları oynandı. Turnuvada birçok karşılaşma yağmur nedeniyle ertelendi.
Tek erkeklerde 5 Wimbledon şampiyonluğu bulunan dünya 1 numarası Sırp Djokovic, Büyük Britanyalı Jack Draper'ı 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 sona eren setlerle 3-1 yendi. Djokovic, ikinci turda Güney Afrikalı Kevin Anderson ile eşleşti.
ABD'li Frances Tiafoe, Fransa Açık'ta final oynayan 3 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas'ı eleyerek günün sürprizine imza attı. Tiafoe, 6-4, 6-4, 6-3'lük setlerle 3-0 kazanarak ikinci tura kaldı.
Turnuvanın 5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev, Arjantinli Federico Delbonis karşısında 3-1 (4-6, 6-4, 6-1, 6-2) galip geldi.
Sabalenka ve Kenin iyi başladı
Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, Rumen rakibi Monica Niculescu'yu 6-1 ve 6-4 tamamlanan setlerle 2-0'lık skorla geçti.
Dört numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin, Çinli Xinyu Wang önünde 6-4 ve 6-2 biten setlerle 2-0 kazanarak ikinci tura çıktı.
Turnuvada 2017'nin şampiyonu 11 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, Fransız Fiona Ferro'ya karşı 6-0 ve 6-1'lik setlerle galip gelerek adını ikinci tura yazdırdı.
ABD'li Sloane Stephens ise Wimbledon'da 2011 ve 2014'te şampiyonluk yaşayan 10 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova'yı 6-3, 6-4 tamamlanan setlerle 2-0 yendi.
Federer ve Serena Williams korta çıkacak
Turnuvanın ikinci gününde yarın ilk tur maçlarına devam edilecek.
Tek erkeklerde 8 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 6 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, Fransız Adrian Mannarino ile karşılaşacak.
İki numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ile Alman Jan-Lennard Struff ve 4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile Hollandalı Tallon Griekspoor mücadele edecek.
Tek kadınlarda Wimbledon'ı 7 kez kazanan 6 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, Belaruslu Aliaksandra Sasnovich ile korta çıkacak.
Dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty ise İspanyol Carla Suarez Navarro ile karşı karşıya gelecek.
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