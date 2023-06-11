Jorge Jesus'un kendisini transfer etmesinin ardından çok maçta oynadığı hatırlatılan 31 yaşındaki futbolcu, "Evet, çok oynadım" dedi. Arao, "Portekizli teknik direktörle tekrar çalışmak nasıldı?" sorusuna ise, "Konuşuyoruz, çok profesyonel bir ilişkimiz var. Onunla daha önce çalışmış olsam da, her zaman konuşmuyoruz. Konuşması ya da bilgi vermesi gerektiğinde geliyor, aktarıyor, o kadar. Ama çok gelişti, değişti. Antrenman özellikleri, taktikler, oyuncuların rolleri açısından bazı şeyleri değiştirdi. Burada da adapte olması gereken bir durum vardı çünkü takım bunu talep ediyordu. Biz de zorluklar yaratmaya devam edebilmek, oyunu bizim için daha kolay hale getirmenin yollarını bulmak için adapte olmak zorundaydık" yanıtını verdi.