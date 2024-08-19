Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Rams Başakşehir
        İBFK
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Göztepe
        GÖZ
        2
        ikas Eyüpspor
        EYP
        1
        Trabzonspor
        TS
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Antalyaspor
        ANT
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        0
        Bellona Kayserispor
        KYS
        0
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        0
        Adana Demirspor
        ADS
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Wilfried Zaha'dan Galatasaray taraftarına sitem! - Galatasaray Haberleri

        Wilfried Zaha'dan Galatasaray taraftarına sitem!

        Galatasaray'dan ayrılması beklenen Wilfried Zaha, kendisine ait sosyal medya kanalında ilginç açıklamalar yaptı. Galatasaray taraftarlarına sitem eden Fildişi Sahilli futbolcu, hazırlık maçında taraftarlarla yaşadığı bir olayı anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 10:47 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zaha'dan sitem dolu sözler!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'dan ayrılığı gündemde olan Wilfried Zaha, kendi kanalında dikkat çeken ifadeler kullandı. Fildişi Sahilli futbolcu, Galatasaraylı taraftarlarla ilgili yaşadığı bir olayı anlattı ve Sarı-Kırmızılılara sitem etti.

        "Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmamam insanları neden bu kadar rahatsız ediyor?" diyen Zaha, "Önemli olan takımın iyi gidiyor olması ve kazanıyor olması. Ben olsam da olmasam da takım kazanıyor" dedi.

        Galatasaraylı taraftarlarla yaşadığı bir olayı anlatan Wilfried Zaha, "Geldiğimden beri bana sevgi gösteren çok sayıda Galatasaray taraftarı var. Bir de sevgi göstermeyen bir sürü insan var.

        REKLAM

        Şunu bir dinleyin; Avusturya'da oynadığımız sezon öncesi maçı sadece Galatasaray taraftarları vardı. Birisi neredeyse yüzüme isabet edecek bir meşale attı. Hepsi Galatasaray taraftarıydı. Orada rakip taraftar yoktu, sadece Galatasaray taraftarları vardı. Birisi neredeyse yüzümü yakacak bir meşale attı. Biraz geri çekilmeseydim yüzümde iz kalacaktı ama sonra bana diyeceksiniz ki "Seni seviyoruz" şeklinde konuştu.

        Neden oynatılmadığına dair bir soruya cevap veren Zaha şu ifadeleri kullandı:

        "Eğer neden oynamadığım hakkında konuşmak istiyorsanız yöneticilere sorun. Ben bu konuda konuşmak için burada değilim. Bazı şeyler üzerinde kontrolüm yok."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        İzmir açıklaması: Şehir yangına teslim olabilirdi!
        İzmir açıklaması: Şehir yangına teslim olabilirdi!
        ABD'de Demokratların kongresi toplanıyor
        ABD'de Demokratların kongresi toplanıyor
        Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları
        Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
        Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Türkiye'de sedan modellerin fişini çekiyor
        Türkiye'de sedan modellerin fişini çekiyor
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Kalp krizi denildi! Otopside çıktı
        Kalp krizi denildi! Otopside çıktı
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Emeklilikte dilekçe sıkıntısı
        Emeklilikte dilekçe sıkıntısı
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Pazarın yüzde 70'i ithal oldu
        Pazarın yüzde 70'i ithal oldu
        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık alarmı!
        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık alarmı!
        İsrail hükümetinden orduya savaşın şiddetini artırma talimatı
        İsrail hükümetinden orduya savaşın şiddetini artırma talimatı
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Habertürk Anasayfa