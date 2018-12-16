Wil 1900: 0 - Lausanne Sports: 0 (Maç sona erdi)

İsviçre Challenge Lig maçında Wil 1900, Lausanne Sports ile karşı karşıya geldi.Karşılaşma golsüz bitti.454 kodlu bu mücadelede beraberlik çıkmasının ardından İddaa oynayanlar 3.05 oran kazandı.Wil 1900 takımının son 5 maçlık performansı: 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi. Konuk Lausanne Sports ise bu süreçte 1 kez kazandı, 1 beraberlik aldı, 3 kez yenildi.