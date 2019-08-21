Vikipedi, dünyanın en büyük ve sürekli güncellenen internet ansiklopedisi olarak önemli bilgi kaynakları arasında yer alıyor. 2 yıldan bu yana Türkiye'den erişimi engellenen Wikipedia, “We Miss Turkey” yani "Türkiye'yi özlüyoruz" kampanyası başlatmıştı. Bu süre zarfında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu. Başvurudan çıkan ilk karar ve Wikipedia'nın Türkiye'de neden engellendiğii ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

VİKİPEDİ AÇILACAK MI?

2017 yılından bu yana Türkiye'den erişimi engellenen Wikipedia için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde önemli bir gelişme yaşandı. AİHM, Vikipedi'ye Türkiye’de getirilen erişim yasağının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile uyumlu olduğunu kanıtlaması için Türkiye'ye Ekim ayı sonuna kadar süre verdi.

WİKİPEDİA NEDEN KAPATILDI?

Wikipedia sitesine, 2017 yılından bu yana Türkiye'den erişim engellenmiş durumda.

2017 yılında Vikipedi içerisinde Türkiye'yi terörle aynı düzlemde gösteren içerikler tespit edilerek bununla ilgili girişimler başlatılmıştı. Site yetkilileriyle gerekli yazışmaların yapılmasının ardından söz konusu içeriklerin kaldırılmadığı tespit edildiği için Wikipedia sitesine erişim engeli konulmuştu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgiye göre, Vikipedi'ye söz konusu içeriklerin kaldırılması için uyarılarda bulunulduğu belirtilmişti.

Yetkililer, "teröre karşı iş birliği yapmak yerine, Türkiye'ye uluslararası arenada karalama kampanyası yapan çevrelerin parçası olarak hareket eden bir bilgi kaynağı haline gelmesi" gerekçesiyle erişim engeli uygulamasına başvurulduğunu bildirmişti.

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Vikipedi'nin söz konusu içerikleri güncellemesi, Türkiye'de bir temsilcilik açması, vergi ödemesi ve mahkeme kararlarına uyması durumunda erişimin engelinin kaldırılacağını açıklamıştı.

ÖNCE KALDIIRLDI, SONRA YENİDEN YAYINLANDI

Wikipedia’nın bağlı olduğu Wikimedia Vakfı’nın Genel Müdürü Katherine Maher, Türkiye’deki resmi makamları rahatsız eden ve erişim yasağına yol açan makalelerin değiştirildiğini açıklamıştı. Ancak daha sonra bu makalelerin yeniden eski hallerine döndürülmesi nedeniyle erişim engelinin sürdürülmesine karar verilmişti.