NASIL KULLANILIR?

Hem grup sohbetlerinde hem de kişisel sohbetlerinizde kullanabileceğiniz bir özellik olan sabitleme şu şekilde yapılır:

1. İstediğiniz bir sohbete girin ve önemli olduğunu düşündüğünüz bir mesajı yazarak sohbetteki kişiye gönderin.

2. Gönderdikten sonra mesajınızın üzerine tıklayın ve ''Sabitle'' seçeneğine basın.