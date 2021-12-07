WhatsApp mesajlarına yeni ayar

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Facebook’un yeni yapılanması Meta çatısı altındaki anlık iletişim platformu WhatsApp, geçen yıl kullanıma sunduğu Süreli Mesajlar’da yeni özelliklerini devreye aldı. Bugün itibariyle WhatsApp’ta aktif hale gelen varsayılan olarak etkin süreli mesajlar ve birden fazla süre ayarı sayesinde kullanıcılar, mesajların sohbetlerinde ne kadar kalacağını seçebilecek.

Süreli mesajlar için iki yeni süre seçeneği ekleyen WhatsApp, mevcut olan 7 gün seçeneğine ek olarak, 24 saat ve 90 gün seçeneklerini kullanıma sundu. WhatsApp kullanıcıları artık tüm yeni sohbetler için varsayılan olarak süreli mesajları etkinleştirme seçeneğine sahip olacak.

Süreli mesajlar etkinleştirildiğinde, kullanıcının başlattığı veya başka biri tarafından başlatılan bire bir yeni sohbetlerin tümü, seçilen süre sonunda kaybolacak şekilde ayarlanacak.

WhatsApp’tan yapılan açıklamada, “Ayrıca, bir grup sohbeti oluştururken, bu özelliği oluşturduğunuz gruplar için etkinleştirmenizi sağlayan yeni bir seçenek ekledik. İsteğe bağlı olan bu yeni özellik, mevcut sohbetlerinizin hiçbirini değiştirmez veya silmez” denildi.

NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?

Kullanıcı, varsayılan süreli mesajları etkinleştirmeyi seçtiğinde, sohbetleri sırasında insanlara bu özelliği varsayılan olarak seçtiğini bildiren bir mesaj gösterilecek. Bu sayede, bunun o kişiye özel bir durum olmadığını, gelecekte WhatsApp'ta herkesle nasıl iletişim kurmak istediği konusunda yaptığı bir seçim olduğunu ortaya koymuş olacak. Kullanıcı belirli bir sohbetin kalıcı olmasını istiyorsa, bu özelliği ilgili sohbette devre dışı bırakabilecek.

WhatsApp’ta süreli mesajları etkinleştirmek için iPhone ve Android’te şu adımları izlemek gerekiyor:

WhatsApp Ayarlar’a gidin > Hesap > Gizlilik > Varsayılan mesaj süresi’ne dokunun ve bir süre seçin.

SÜRELİ MESAJLAR İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

WhatsApp süreli mesajlar ile ilgili olarak diğer bilinmesi gereken noktalar ise şunlar:

- Bireysel sohbetlerde, her iki kullanıcı da süreli mesajları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Grup sohbetlerinde, tüm grup katılımcıları süreli mesajları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Ancak grup yöneticileri grup ayarlarını, süreli mesajları yalnızca grup yöneticilerinin etkinleştirmesine veya devre dışı bırakmasına izin verecek şekilde değiştirebilirler.

- Bir kullanıcı 24 saatlik, 7 günlük veya 90 günlük süre içinde WhatsApp’ı açmazsa ilgili mesaj sohbetten kaybolur. Ancak WhatsApp açılana kadar mesajın önizlemesi bildirimlerde görünmeye devam edebilir.

- Bir mesajı cevapladığınızda, cevaplanan mesaj alıntılanır. Süreli bir mesajı cevapladığınızda, alıntılanan metin seçtiğiniz süre sona erdikten sonra da sohbette kalmaya devam edebilir.

- Süreli mesajların devre dışı olduğu bir sohbete iletilen süreli mesajlar, iletildiği sohbetten kaybolmaz.

- Kullanıcılar mesaj kaybolmadan önce yedekleme oluştururlarsa süreli mesaj yedeklemeye dahil edilir. Süreli mesajlar, kullanıcılar yedeklemeyi geri yüklediğinde silinir.

BUNLARA DİKKAT!

Süreli mesajların yalnızca güvenilen kişilerle kullanılmasını da tavsiye eden WhatsApp, şu uyarıları da yapıyor:

“Mesajlaştığınız kişi;

Bir süreli mesajı kaybolmadan önce iletebilir veya ekran görüntüsünü alarak kaydedebilir;

Süreli mesaj kaybolmadan önce süreli mesajın içeriğini kopyalayıp kaydedebilir.

Süreli mesaj kaybolmadan önce kamera ya da başka bir cihaz kullanarak süreli mesajın fotoğrafını çekebilir.”