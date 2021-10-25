İstanbul'da PCR testi sahtekarlığı

DHA

Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışına çıkışlarda "negatif sonuçlu PCR testi ibrazı" zorunlu kılınmıştı. İstanbul'da sahtekarların, sürüntü örneği vermeden WhatsApp üzerinden gönderilen pasaport, ya da kimlikle negatif sonuçlu PCR testi düzenlediği ortaya çıktı.

Özellikle yabancı uyruklu kişilere verilen negatif PCR testi belgesine bazı turizm acenteleri aracılık ediyor. Turistler hiç örnek vermeden ortalama 2 saat içinde negatif sonuçlu belge yine WhatsApp üzerinden ellerine ulaşıyor.

Sonuç Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sistemine de kısa süre içinde düşüyor. Sahtekarlar, Esenler'de bir laboratuvar aracılığıyla çıkardıkları negatif sonuçlu PCR testi için 200-300 lira arasında değişen ücret talep ediyor.