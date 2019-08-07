07 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Whatsapp uygulamasını mobil cihazlarda ücretsiz bir şekilde indirip kullanmak mümkün. Milyonlarca kullanıcısı olan anlık mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp uygulamasının nasıl yükleneceğini sizler için araştırdık. İşte Whatsapp hesap nasıl açılır? Whatsapp nasıl yüklenir?
ANDROID'TE WHATSAPP UYGULAMASI NASIL INDIRILIR?
WHATSAPP ANDROİD CİHAZLARA NASIL YÜKLENİR?
Öncelikle telefonunuzun market bölümünde WhatsApp'ı yükleyin. Ardından aşağıdaki işlemleri sırası ile yapmalısınız.
WhatsApp'ı telefonunuza yükledikten sonra Lisans Sözleşmesini kabul etmeniz gerekiyor. Kabul Et ve Devam et butonuna dokunun daha sonra devam ettikten sonra aşağıdaki ekranda göreeğiniz gibi Türkiye’yi seçin ve cep telefonu numaranızı yazıp doğrulama kısmına geçeceksiniz.
WHATSAPP NEDİR?
Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan Whatsapp uygulaması, mesajlaşmaya para harcamadan internet üzerinden mesajlaşmanızı sağlayan ücretsiz bir uygulamadır. Whatsapp'ı ücretsiz olarak uygulama marketlerinden indirip kullanabilir, isterseniz web tarayıcınız üzerinden de kullanmaya devam edebilirsiniz.
WHATSAPP NEDEN REKLAMSIZDIR?
Whatsapp uygulaması içerisinde mesajlaşırken herhangi bir reklamla karşılaşmazsınız.
WHATSAPP'A BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN ERİŞİM
Whatsapp, mobil playformlardan sonra web üzerinde de mesajlaşmaya imkan vermek adına web.whatsapp.com adresinde web servisini hizmete soktu. Bilgisayardan Whatsapp kullanmak için tek yapmanız gereken bu adrese gidip yönergeleri takip etmek.
WHATSAPP MAVİ TİK NE ANLAMA GELİYOR?
Whatsapp mesajlarınızın yanında bulunan işaret ve tiklerin anlamları oldukça basit. Eğer mesajınızın yanında tek tik görüyorsanız bu mesajınızın henüz iletilmediği, çift tik görüyorsanız iletildiğini, çift mavi tik görüyorsanız ise bu Whatsapp mesajınızın okunduğunu gösteriyor.
WHATSAPP İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPMAK MÜMKÜN MÜ?
Whatsapp ile ücretsiz olarak telefon görüşmeleri de yapabilirsiniz. Yeni güncelleme ile Whatsapp internet üzerinden bir başka Whatsapp kullanıcısı ile ücretsiz sesli görüşmeler yapma özelliğini sizlere sunuyor.
Whatsapp Yükleme Fotoğraflı Adım Adım Anlatım
Google Play'de Whatsapp Yükleme:
1. Play Store'ye giriş sağlayın:
2. Arama kısmına 'whatsapp' yazın:
3. INSTALL (Yükleme) butonuna tıklayın:
Bu süreçleri yaptıktan sonra, telefonunuzda Whatsapp'a izin vermeniz gerekiyor. Tüm izinleri verdikten sonra artık Whatsapp'ı kolaylıkla kullanabilirsiniz.
APP STORE'DE WHATSAPP NASIL INDIRILIR?
1. App Store'ye giriş sağlayın:
2. App Store arama kısmına 'whatsapp' yazın:
3. İndirme (GET) yazısına tıklayıp kolaylıkla indirebilirsiniz:
İndirdikten sonra Whatsapp uygulamasına girip gerekli izinleri verip kullanabilirsiniz.
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