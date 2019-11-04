WeTransfer başta olmak üzere popüler dosya transfer uygulamaların yerli alternatif olarak geliştirilen SendGB, dosya transferi özelliğine sosyal sorumluluk kurumlarına destek fonksiyonunu da ekledi.

KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı),LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı),Tohum Otizm Vakfı, TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfı) , ÇEKÜL, Sen de Gel Derneği, TİDER (Temel İhtiyaç Derneği),TOÇEV ve Darüşşafaka’nın faaliyetlerinin daha fazla kişiye ulaşması için uygulamasının arka planından bu kurumları duyuran SendGB, TOG ile yeni bir kampanya başlattı.

Bu kapsamda, SendGB’den dosya yükleme yapan her kişi için 1 kuruş Toplum Gönüllüleri Vakfı’na bağış yapılıyor.

13 dilde dosya paylaşımı sağlayan yerli girişim ile 5 GB’ye kadar dosyalar üye olmadan paylaşılabiliyor. Gönderilen dosyalar kullanıcı tarafından seçilen 1 ila 90 gün sonra otomatik olarak sunuculardan siliniyor.

AYNI ANDA 500 DOSYA VE 20 ALICI DESTEĞİ SUNUYOR

Aynı anda 500 dosya 20 alıcıya kadar gönderilebiliyor. İstenirse dosyaların indirildikten sonra silinmesi de sağlanıyor. Kullanıcılar, her gönderim için parola da belirleyebiliyor.

Dosya yükleme ve indirmede hız limiti uygulanmayan SendGB’de eğer kullanıcıların internet hızı izin veriyorsa 300 Mbps hıza kadar yükleme ve indirme yapılabiliyor.

Verilen bilgiye göre 2015 yılında Uğur Çakır ve Okan İlhan tarafından açılan servisin 169 ülkeden kullanıcısı mevcut. Kullanıcılarının yüzde 30’u Türkiye’den gelirken, Hindistan, Amerika, İspanya, Şili ve Meksika en çok kullanan ülkeler olarak dikkat çekiyor.

Uygulamaya gerek kalmadan mobil tarayıcı ile dosya paylaşımı yapılabilen platformda, dosya gönderimi yapıldıktan sonra alıcıya ve göndericiye bilgilendirme e-postaları otomatik gönderiliyor. Ayrıca dosyalar alıcı tarafından indirilince göndericiye yine otomatik olarak bilgilendirme yapılıyor.