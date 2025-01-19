Westeros'tan sonra neler oldu: Game of Thrones oyuncuları bugün ne yapıyor?
Game of Thrones, televizyon tarihinin en popüler dizilerinden biri olarak unutulmaz bir iz bıraktı. Westeros'un karmaşık entrikaları, taht mücadeleleri ve büyülü atmosferi izleyicileri ekran başına kilitledi. Ancak final sezonunun ardından hem hayranlar hem de oyuncular için yeni bir dönem başladı. Peki, Westeros'un yıldızları bugün neler yapıyor?
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HBO'nun efsane dizisi Game of Thrones'un ardından oyuncular farklı projelere yöneldi, kimileri kariyerlerinde yepyeni kapılar araladı. Jon Snow'dan Daenerys Targaryen'e, dizinin unutulmaz karakterlerine hayat veren oyuncuların bugünlerde neler yaptığını merak ediyor musunuz? İşte Westeros sonrası oyuncuların kariyer yolculuğu!
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EMILIA CLARKE (DAENERYS TARGARYEN): TELEVİZYON VE TİYATROYA DÖNÜŞ
"Khaleesi" rolüyle hafızalara kazınan Emilia Clarke, Game of Thrones sonrası çeşitli projelerde yer aldı. Clarke, "Last Christmas" gibi romantik komedilerde boy gösterirken, aynı zamanda "Secret Invasion" dizisinde de önemli bir rol üstlendi. Tiyatro sahnelerine de geri dönen oyuncu, Londra West End’de "The Seagull" oyununda performans sergiledi.
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SOPHIE TURNER (SANSA STARK): AİLE HAYATI VE YENİ PROJELER
Sansa Stark karakteriyle büyüleyici bir oyunculuk sergileyen Sophie Turner, Game of Thrones’un ardından hem kişisel hayatında hem de kariyerinde önemli değişiklikler yaşadı. 2019 yılında ünlü şarkıcı Joe Jonas ile evlenen Turner, iki çocuk sahibi oldu. Oyunculuk kariyerine ise "The Staircase" ve "Do Revenge" gibi projelerle devam ediyor.
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MAISIE WILLIAMS (ARYA STARK): MODA VE YENİ DİZİLER
Arya Stark rolüyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Maisie Williams, Game of Thrones sonrası moda dünyasında da kendine yer buldu. Genç oyuncu, GQ ve diğer dergilerle yaptığı iş birlikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, "Pistol" dizisinde punk rock sahnesine adım atan Williams, farklı rollerdeki başarısını kanıtladı.
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LENA HEADEY (CERSEI LANNISTER): YENİ KARAKTERLERDE DERİNLİK
Cersei Lannister rolüyle diziye unutulmaz bir kötü karakter kazandıran Lena Headey, Game of Thrones sonrası daha bağımsız projelerde yer almayı tercih etti. "Gunpowder Milkshake" ve "9 Bullets" gibi aksiyon filmlerinde rol alan Headey, aynı zamanda yönetmenlik kariyerine de adım attı.
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ISAAC HEMPSTEAD WRIGHT (BRAN STARK): AKADEMİ VE OYUNCULUK ARASINDA
Bran Stark karakterine hayat veren Isaac Hempstead Wright, Game of Thrones sonrası hem akademik kariyerine hem de oyunculuğa odaklandı. Moleküler biyoloji eğitimi alan genç oyuncu, bir yandan da bağımsız filmlerde rol alıyor. Wright, dizi sonrası hem bilim hem de sanat arasında denge kurmayı başaran nadir isimlerden biri.
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KIT HARINGTON (JON SNOW): BİR SPİN-OFF YILDIZI
Game of Thrones'taki Jon Snow karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kit Harington, kariyerine hem beyaz perde hem de televizyon projeleriyle devam ediyor. Özellikle Marvel Sinematik Evreni'nde Black Knight karakterine hayat veren Harington, "Eternals" filmiyle dikkat çekti. Ayrıca, HBO’nun duyurduğu Jon Snow merkezli spin-off dizisi de hayranlar arasında büyük heyecan yarattı.
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PETER DINKLAGE (TYRION LANNISTER): OSCAR YOLUNDA İLERLİYOR
Tyrion Lannister karakteriyle dört Emmy ödülü kazanan Peter Dinklage, son yıllarda etkileyici projelerde yer aldı. "Cyrano" filmiyle büyük övgü toplayan oyuncu, Oscar’a aday gösterilme ihtimaliyle gündemde. Ayrıca, Dinklage animasyon ve seslendirme alanında da aktif bir kariyer sürdürüyor.
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NIKOLAJ COSTER-WALDAU (JAIME LANNISTER): FARKLI TARZLARDA BAŞARI
Jaime Lannister karakteriyle unutulmaz bir performans sergileyen Nikolaj Coster-Waldau, Game of Thrones sonrası hem Hollywood hem de Danimarka sinemasında aktif bir kariyer sürdürüyor. "Against the Ice" gibi macera filmlerinde boy gösteren oyuncu, ayrıca çevre sorunlarına dikkat çekmek için çeşitli projelerde yer alıyor.
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SEAN BEAN (EDDARD STARK): KLİŞE KARAKTERİN DIŞINA ÇIKIŞ
Ned Stark’ı canlandıran Sean Bean, Game of Thrones’un ilk sezonuyla bile büyük bir etki yarattı. Diziden sonra "Time" ve "Snowpiercer" gibi projelerde rol alan Bean, genellikle güçlü dramatik karakterleri canlandırarak kariyerine derinlik katmaya devam etti.
Fotoğraf kaynak: AP