Westeros'tan sonra neler oldu: Game of Thrones oyuncuları bugün ne yapıyor?

EMILIA CLARKE (DAENERYS TARGARYEN): TELEVİZYON VE TİYATROYA DÖNÜŞ

"Khaleesi" rolüyle hafızalara kazınan Emilia Clarke, Game of Thrones sonrası çeşitli projelerde yer aldı. Clarke, "Last Christmas" gibi romantik komedilerde boy gösterirken, aynı zamanda "Secret Invasion" dizisinde de önemli bir rol üstlendi. Tiyatro sahnelerine de geri dönen oyuncu, Londra West End’de "The Seagull" oyununda performans sergiledi.