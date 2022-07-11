Western filmlerinin efsane ismi hayatını kaybetti

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Western filmlerinin unutulmaz ismi Amerikalı oyuncu ve yönetmen LQ Jones'in (94), yaşamını yitirdi.

Kariyeri boyuncu onlarca western filminde rol alan ünlü aktörün en dikkat çeken yapımı "The Wild Bunch and Hang'Em High" olmuştu. Jones'in ölüm haberini torunu Erte de Garces duyurdu.

Efsane oyuncunun Hollywood'daki evinde doğal nedenlerden dolayı öldüğü ve ailesinin yanı başında olduğu belirtildi.

1927 yılında Teksas'ta dünyaya gelen Jones, sinema ve televizyon oyuncusu olarak tanınıyordu. LQ Jones, ilk olarak 1955 yapımı "Battle Cry" filminde oynamıştı.