Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Wesley Sneijder, PSV - Galatasaray maçını yorumladı. Hollandalı yıldızın ülkesinin TV kanalında maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sneijder, sarı-kırmızılı takımla ilgili, "Şok oldum. Bu oyun Galatasaray gibi bir kulübe yakışmıyor. Oyuncular daha çok sorumluluk almalıydı çünkü bu futbol hiç yeterli değil." ifadelerini kullandı.